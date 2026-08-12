Просечна нето плата во Загреб 1758 евра

Просечната месечна нето плата исплатена по вработен во градот Загреб за мај оваа година изнесувала 1758 евра, што е намалување од 1,3 проценти во споредба со претходниот месец и зголемување од 6,4 проценти во споредба со мај минатата година, според податоците од градскиот завод за статистика.

Медијалната нето плата за мај била 1500 евра, што значи дека половина од вработените жители на Загреб имале помалку, а половина повеќе од таа сума.

Највисока плата во вадење нафта и гас

Според податоците од Градскиот завод за економија, одржливост на животната средина и стратешко планирање, највисоката просечна месечна нето плата кај правните лица за мај е исплатена во секторот за вадење сурова нафта и природен гас, во износ од 2598 евра. Најниската просечна нето плата е исплатена во производството на облека и изнесува 1019 евра.

Загреб над хрватскиот просек

Во споредба со просечната месечна плата за мај на хрватско ниво, која изнесувала 1552 евра, просечната нето плата во Загреб била повисока за 206 евра.

Просечната месечна бруто плата по вработен кај правни лица во Град Загреб за мај изнесуваше 2528 евра. Ова е намалување од 1,9 проценти во споредба со април оваа година и зголемување од седум проценти во споредба со мај 2025 година.