АЛАРМ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ВЛАСТИ: Прогласена епидемија на западнонилска треска во Скопје

Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) и Центарот за јавно здравје Скопје денеска официјално прогласија епидемија на западнонилска треска во повеќе скопски општини и приградски населби.

Одлуката доаѓа по наглиот пораст на бројот на заболени лица кои ја развиле најтешката, невроинвазивна форма на вирусот пренесуван од комарци.

Според официјалните податоци, заклучно со вчерашниот ден се регистрирани вкупно 26 случаи, од кои 24 се лабораториски потврдени, а два се водат како веројатни. Од вкупниот број заразени, дури 25 пациенти се од Скопје, додека еден изолиран случај е регистриран во Велес.

Критични жаришта

Епидемиолошката мапа покажува дека вирусот е најраспространет во пет скопски општини. Епидемијата конкретно ги опфаќа следните подрачја: Кисела Вода, Гази Баба, Аеродром, Бутел, Илинден, Пржино, Драчево, Долно Лисиче, Идризово, Јурумлери, Трубарево и Кадино.

Здравствените експерти нагласуваат дека се работи за автохтони случаи, што значи дека инфекцијата е пренесена локално, од домашни комарци во Македонија. Само едно од заболените лица имало историја на неодамнешно патување во Грција.

Анализата на ИЈЗ открива јасен профил на најранливата категорија граѓани. Дури 22 од вкупно 26 заболени се мажи на возраст над 60 години. Заеднички именител за повеќето од нив е што извршувале земјоделски или градинарски работи на отворено во приквечерните и раните утрински часови – периодот кога комарците се најактивни.

Властите смируваат: „Нема место за паника, но потребна е будност“

Заменикот-министер за здравство, Јовица Андовски, на вонредна прес-конференција порача дека институциите будно ја следат состојбата и ги преземаат сите неопходни чекори.

„Нема место за паника, туку има потреба од максимална внимателност и лична одговорност на секој граѓанин“, изјави Андовски за медиумите.

Како да се заштитите?

Заштита на кожата: При престој на отворено, задолжително да се користат средства за одбивање комарци (репеленти).

Облека: Да се носи светла облека со долги ракави и ногавици, особено во критичните периоди од денот.

Обезбедување на домот: Да се постават заштитни мрежи (комарници) на прозорците и вратите.

Елиминација на застоена вода: Редовно да се празнат садовите со застоена вода во дворовите (вазни, саксии, стари гуми), кои служат како идеални легла за размножување на комарците.

Здравствените работници потсетуваат дека доколку почувствувате симптоми како висока температура, силна главоболка, вкочанет врат, дезориентација или општа слабост по убод од комарец, веднаш треба да побарате помош од матичен лекар.