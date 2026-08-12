Новите телефони сè поскапи: Која е поевтината алтернатива?

Пазарот на паметни телефони бележи нов пад, а причината и понатаму е растот на цените на меморијата.

Според извештајот на агенцијата „FDM CCS Insight“, глобалните испораки на паметни телефони се намалиле за 7 отсто во вториот квартал (Q2), во споредба со истиот период во 2025-та година.

Во споредба со првиот квартал (Q1) од оваа година, забележан е пад од 3 отсто. Гледано на годишно ниво, FDM прогнозира дека глобалните испораки на паметни телефони ќе се намалат за 12 отсто во 2026-та година.

Развиените пазари, како Европа и Северна Америка, забележале пад мерен со ниски едноцифрени проценти, додека пазарите во развој, чии купувачи се почувствителни на зголемувањето на цените, забележале поголем пад.

Од друга страна, секундарниот пазар добро функционира. Според извештајот на „FDM“, продажбата на користени телефони се зголемила за 3 отсто на годишно ниво, а се очекува до крајот на годината да порасне за речиси 10 отсто, односно 9 отсто.

Се чини дека купувачите сè почесто се одлучуваат за поевтини, обновени телефони наместо за целосно нови уреди, а за тоа постои добра причина.

Поради растот на цените на меморијата како последица на глобалниот недостиг, новите паметни телефони во вториот квартал биле за 13 отсто поскапи во споредба со првиот квартал. „FDM“ очекува цените на новите телефони да продолжат да растат и во втората половина од 2026-та година.

Сепак, ниту пазарот на користени уреди не е без проблеми. Силната побарувачка и ограничената понуда постепено ги зголемуваат и цените на обновените телефони.

Помалиот број замени на старите телефони со нови уреди преку програмите за откуп на стари уреди („trade-in“) во САД значи дека помал број телефони стигнуваат на секундарниот пазар. Силниот извоз од Кина и Јапонија делумно го ублажува овој недостиг.