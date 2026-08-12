Се враќа малиот „SUV“ на „Mazda“

„Mazda“ првпат официјално ја покажа новата генерација на моделот „CX-3“. Камуфлираниот мал „SUV“ се појави во најновата финансиска презентација на компанијата, каде што јасно е означен како „Next-generation CX-3“.

Иако камуфлажата ги крие повеќето детали, новиот „CX-3“ изгледа нешто поробусно од претходникот, со дизајн кој потсетува на поголемиот „CX-30“.

Предниот дел би требало да го следи најновиот дизајнерски јазик „Kodo“ на „Mazda“, со поизразена предна маска и потесни предни светла.

Засега нема официјални информации за моторите. Според наводите поврзани со финансиските документи, производството би можело да започне во 2027-ма година, а меѓу важните производствени бази се споменува Тајланд.

„CX-3“ би требало да биде позициониран под моделот „CX-30“ и да претставува почетен „SUV“ во понудата на „Mazda“. Сепак, деталите за цената, погонските опции и пазарите на кои ќе биде достапен сè уште не се објавени.

Засега најважната потврда е дека „Mazda“ навистина го враќа „CX-3“, а повеќе информации се очекуваат со приближувањето на почетокот на производството.