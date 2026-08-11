Кој колку должи? УЈП ја објави најновата иста на должници

Управата за јавни приходи ја објави Листата на должници бр. 8/2026 за долгови доспеани до 30.04.2026 и неплатени до 31.07.2026 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини.

На Листата на должници бр.08/2026 објавени се 2.006 должници – правни лица (помалку за 1 од претходната листа) и 3.194 физички лица (повеќе за 45 од претходната листа).

Вкупно објавениот нето долг во Листата бр.08/2026 изнесува 13.193.521.371 денари, (повеќе за 117.299.316 денари од претходната листа).

Нето-долгот за даноци и придонеси изнесува 12.998.295.270 денари, (повеќе за 135.645.689 од претходната листа), додека долгот за царински давачки е 195.226.101 денари (помалку за 18.346.373 од претходната листа).

Комплетната Листа на должници можете да ја погледнете тука.