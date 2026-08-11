Превозниците ќе почекаат до 1 септември, ако нема решение ќе организираат регионален протест

Претставниците на транспортните здруженија од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора се согласија денес, 11 август, на регионален состанок во Скопје да ги почекаат разговорите на нивните претставници со Европската комисија, како и седницата на Европската комисија на 1 септември, по што, доколку нема конкретни решенија, ќе се организира регионален протест.

Датумот на состанокот меѓу претставниците на превозникот и Европската комисија сè уште не е познат, поради што, како што истакнува тој, засега ќе се чекаат следните чекори на европските институции.

Превозниците едногласно се договорија да се почека состанокот на нивните претставници со Европската комисија. Претставниците на превозниците одлучиле да почекаат до 1 септември, кога ќе заседава Европската комисија, а кога на дневен ред треба да биде темата поврзана со превозниците од Западен Балкан.

Доколку ништо не се промени по 1 септември, дефинитивно ќе биде организиран регионален протест од страна на сите земји што учествуваа на денешниот состанок.

Одлуката за евентуален протест е донесена едногласно, а во отсуство на конкретно решение, превозниците од четирите земји се подготвени да дејствуваат заедно.

Да потсетиме, Европската комисија сè уште не понудила решение за укинување на ограничувањата за престој на професионални возачи од Западен Балкан во Шенген зоната.

Професионалните возачи, кои влегуваат во Шенген зоната исклучиво за меѓународни транспортни операции и трговија, сè уште се третираат како обични туристи. Поради правилото 90/180, на возачите им е забранет влез, а превозниците остануваат без работна сила.

Превозници од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора организираа петдневен протест на сите гранични премини во втората половина на јануари оваа година.