Жештината не попушта, а овие лекови би можеле да бидат смртоносна стапица: Тие ве прават поподложни на топлотен удар и дехидрација

Со температурите што не попуштаат, милиони луѓе би можеле да бидат изложени на зголемен ризик од дехидрација и топлотен удар. Експертите предупредуваат за одредени лекови што се издаваат на рецепт и без рецепт, кои можат да ја зголемат чувствителноста од сонцето и да му отежнат на телото да ја регулира својата температура.

Со температурите што не се намалуваат, милиони луѓе се изложени на зголемен ризик од дехидрација, топлотен удар и зголемена чувствителност на сончева светлина. Додека за повеќето прогнозата значи уживање на отворено со ладен пијалок, високите температури не доаѓаат без здравствени предупредувања. Здравствените власти редовно издаваат потсетници за секој што зема одредени лекови што се издаваат на рецепт или без рецепт, нагласувајќи дека третманот никогаш не треба да се прекине самостојно, објавува LADBible.

„Некои најчесто користени лекови можат да влијаат на способноста на телото да остане хидрирано, да ја регулира температурата или да се заштити од изложување на сонце“, рече д-р Алисон Кејв, главен службеник за безбедност во MHRA. Според неа, луѓето што земаат одредени класи на лекови треба да бидат особено внимателни за време на претстојниот топлотен бран. Механизмите со кои лековите го зголемуваат ризикот варираат: некои го стимулираат излачувањето на течности, други влијаат на делот од мозокот одговорен за терморегулација, а трети го намалуваат чувството на жед или способноста за потење, клучен механизам за ладење на телото.

Меѓу најризичните лекови се диуретиците, познати и како „апчиња за мокрење“, кои често се препишуваат за да им помогнат на бубрезите да излачат вишок сол и вода. Иако го намалуваат крвниот притисок и им помагаат на луѓето со срцеви проблеми, зголеменото губење на течности ја прави дехидрацијата многу поверојатна, опасност на која телото е веќе изложено за време на топлотен бран. Слична претпазливост е потребна и со други лекови за намалување на крвниот притисок, како што се бета-блокаторите, кои можат да го забават срцевиот ритам и да ја отежнат адаптацијата на циркулаторниот систем на високи температури.

Исто така, лековите што се користат за лекување на ментални состојби како депресија, анксиозност и психоза, како што се антидепресиви и антипсихотици, можат да доведат до тешкотии во регулирањето на телесната температура. Овие лекови влијаат на хипоталамусот во мозокот, центарот за терморегулација, што може да предизвика зголемено потење и дополнително да ја забрза дехидрацијата. Во екстремни случаи, ова може да доведе до развој на топлотен удар. Често препишуваните антидепресиви вклучуваат SSRI како што се сертралин, циталопрам или флуоксетин, додека ризичните антипсихотици вклучуваат оланзапин, клозапин, кветиапин и рисперидон.

Покрај ризиците од дехидрација и прегревање, многу лекови можат да предизвикаат и фотосензитивност, состојба во која кожата станува екстремно чувствителна на сончева светлина, што го зголемува ризикот од изгореници од сонце. Оваа група вклучува одредени често препишувани антибиотици, како што се доксициклин и тетрациклин, кои се користат за лекување на повеќето бактериски инфекции. Листата продолжува со лекови за акни како што се изотретиноин и локални ретиноиди, како и антифунгални лекови како што е вориконазол. Потребна е претпазливост и со антиревматските лекови што ја модифицираат болеста (DMARDs), како што се метотрексат и азатиоприн, кои често се користат за лекување на ревматоиден артритис и лупус. Дури и некои лекови што се издаваат без рецепт, како што се инхибиторите на протонска пумпа (PPIs) за лекување на киселински рефлукс и горушица, и лекови против болки како што се ибупрофен и напроксен, можат да го зголемат ризикот од чувствителност на сонце.