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Турците најбројни туристи во јуни годинава

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Александар
туристи

Според податоците на Државниот завод за статистика(ДЗС), во јуни 2026 година 113 436 туристи оствариле 221 608 ноќевања.

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Во јуни 2026 година, од вкупниот број туристи, 22.8 % се домашни, а 77.2 % се странски туристи.

Бројот на ноќевањата во јуни 2026 година изнесува 221 608, од кои 29.2 % се од домашните туристи, а 70.8 % од странските туристи.

Во периодот јануари – јуни 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е намален за 0.5 %, односно кај домашните туристи има намалување за 3.1 %, а кај странските има зголемување за 0.3 %.

Во периодот јануари – јуни 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е намален за 1.5 %, така што кај домашните туристи има намалување за 3.3 %, а кај странските има намалување за 0.7 %.

Според ДЗС, најмногу странски туристи во мај пристигнале од Турција 24 570, од Србија 8 522, од Германија 4 396 и од Бугарија 3 207.

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