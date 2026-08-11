Трамп тврди дека има целосна контрола врз Ормускиот теснец и бара оштета од Иран

Претседателот Доналд Трамп во понеделник изјави дека американската морнарица го исчистила Ормускиот теснец од мини и сега има „100%“ контрола врз водниот пат, а репарациите се појавуваат како најнова точка на спор меѓу Вашингтон и Техеран.

Во разговор со новинарите во Овалната соба, Трамп рече дека американската морнарица сега има целосна контрола врз водниот пат. „Сега е отворен“, рече тој, додавајќи дека САД се „единствените што моментално го контролираат Ормускиот теснец“.

Тој ја опиша позицијата на САД како „челичен ѕид“ и рече дека спорадичните ирански мини не го промениле тоа. „Од време на време ќе фрлат мина, а ние ќе ја најдеме“, рече тој. САД одржуваат поморска блокада на иранските пристаништа од средината на април.

Иранските власти инсистираа дека Ормутскиот теснец ќе остане затворен сè додека САД не се согласат со нивните барања, вклучително и укинување на поморската блокада, сè додека разговорите со Оман за договор за поморски сообраќај не доведат до целосно повторно отворање на водниот пат.

Во обид да ги сврти работите против Иран, Трамп во објава на Truth Social во САД во вторник наутро рече дека барањето на Техеран за воена отштета му дало „интересна идеја“ – дека Иран наместо тоа треба да ги обештети САД за луѓето убиени или ранети во бомби покрај патот и други напади поврзани со Иран, како и за иранските демонстранти за кои рече дека биле убиени во текот на изминатите 50 години од страна на иранскиот режим.

Барањето на Трамп за репарации воведе нов камен на сопнување откако Иран во саботата ги постави своите услови за повторно отворање на теснецот, витален воден пат кој пред војната пренесувал околу една петтина од светската нафта.

Мохамед Багер Золгхадр, секретар на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, во саботата изјави дека теснецот нема да се отвори сè додека Вашингтон не ја укине поморската блокада и санкциите, не ги повлече американските сили од регионот, не плати воени репарации и не ги ослободи замрзнатите ирански средства. Советот, исто така, повика на прекин на американските напади врз регионалните сојузници на Иран.

Трамп сигнализираше дека е подготвен да дозволи растечките економски тешкотии да го земат својот данок врз Иран, наместо да започне понатамошни воени напади.

Министерството за надворешни работи на Иран во вторник се спротивстави на економскиот план. Портпаролот Есмаил Бакаеи одговори на тврдењата на американскиот секретар за финансии Скот Бесент дека санкциите на САД го „задушуваат“ Иран.

Тој рече дека Вашингтон се одлучува за санкции секогаш кога дипломатијата не успева и ги ескалира кога тие не успеваат – модел за кој рече дека станал помалку „политика“ отколку „компулсивна зависност“.