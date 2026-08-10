„Peugeot“ го враќа „GTi“ како хибрид

Ознаката „GTi“ има култен статус во историјата на „Peugeot“. Откако ја оживеаја легендарната ознака со целосно електричниот „e-208 GTi“, Французите веќе ги кројат плановите за иднината. А изгледа дека таа нема да биде целосно електрична.

Во интервју за британскиот магазин „Auto Express“, извршниот директор на марката, Ален Фавеј, откри интересни детали за стратегијата на компанијата. Според него, „e-208 GTi“ ја има улогата на модел кој го гради имиџот на брендот. Целта не му е да соборува продажни рекорди, туку да го врати спортскиот дух и емоцијата во целата гама на „Peugeot“. Тоа значи дека марката е подготвена да се помири со помали производствени количини во име на престижот.

Хибриден GTi

Можеби најдобрата вест за љубителите на автомобили е тоа што Фавеј не ја исклучува можноста за појава на хибриден „GTi“ модел. Идејата е да се задржи автентичното и директно чувство зад воланот и да се привлечат оние фанови кои сè уште не се подготвени да преминат на целосно електрични автомобили.

Таквиот потег би бил идеален мост кон клиентите кои сè уште ги бараат звукот и вибрациите на класичниот мотор со внатрешно согорување.

Сепак, шефот на „Peugeot“ е категоричен во едно: секој автомобил со ознаката „GTi“ мора целосно да го заслужува тоа име. Французите одбиваат да ја користат легендарната ознака само од комерцијални причини.

Ветувањето е за динамика и карактер достојни за славните мали спортски модели од минатото на марката. Останува прашањето дали овие амбиции ќе опстанат во услови на строгите еколошки норми и финансиските ограничувања, кои историски го прават овој сегмент од автомобилската индустрија помалку профитабилен.

Без „напумпани“ кросовери

Додека многу конкуренти масовно ги ставаат своите спортски ознаки на тешки SUV-модели за да им угодат на пазарните трендови, „Peugeot“ одбива да учествува во таа игра.

Ставот на Фавеј е јасен: „GTi“ значи спортски компактен автомобил и тука нема простор за компромис.

„Нема да ја прошируваме ознаката на SUV-модели“, изјави тој, нагласувајќи дека ДНК-та на марката во овој поглед нема да биде компромитирана.

Во следните пет години „Peugeot“ планира да претстави седум нови модели на европскиот пазар. Дали меѓу нив ќе видиме нов, вистински „GTi“?

Шансите постојат, но само доколку инженерите успеат да создадат навистина убедлив проект. Оваа претпазливост е ретка во денешната автомобилска индустрија, исполнета со големи најави, но истовремено дава надеж дека спортското наследство на „лавовите“ е во добри раце.