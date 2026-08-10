Која риба е најдобра за срцето и кога треба да ја јадете?

Рибата е еден од најквалитетните извори на омега-3 масни киселини, кои се клучни за здравјето на срцето.

Затоа многумина се прашуваат дали постои идеално време за консумирање риба за максимално да се искористат нејзините придобивки. Одговорот е едноставен: редовноста е многу поважна од точното време во денот, пишува „Health.com“.

Дали воопшто е важно кога јадете риба?

Нивото на омега-3 масните киселини во организмот се зголемува постепено. Ако редовно јадете храна богата со овие нутриенти, како масна риба, телото ќе одржува здрави резерви независно од тоа дали рибата ја јадете за ручек или за вечера.

Нивното дејство не е моментално, за разлика од нутриентите кои можат директно да влијаат врз спиењето или расположението. Придобивките од омега-3 масните киселини се акумулираат со текот на времето, па за здравјето на срцето, функцијата на мозокот и другите долгорочни ефекти најважен е постојаниот и редовен внес.

Истражувањата потврдуваат дека долгорочното консумирање храна и додатоци во исхраната со омега-3 масни киселини може да го подобри здравјето преку намалување на триглицеридите, регулирање на нивото на холестерол и намалување на воспалителните процеси во организмот.

Како омега-3 го штитат срцето?

Омега-3 масните киселини, особено еикозапентаенската (EPA) и докозахексаенската киселина (DHA), имаат важна улога во регулирањето на воспалителните процеси во организмот. Тие истовремено придонесуваат за здрава функција на крвните садови, што е основа за кардиоваскуларното здравје.

Овие киселини помагаат и во регулирањето на мастите во крвта, како триглицеридите и холестеролот. Со тоа се намалува ризикот од атеросклероза, односно процесот на таложење наслаги во артериите.

Повисокото ниво на омега-3 масни киселини во организмот се поврзува и со помал ризик од висок крвен притисок, кој е еден од главните фактори на ризик за срцеви заболувања.

Затоа здравствените организации препорачуваат консумирање риба, особено помасна риба, најмалку двапати неделно.

Која риба е најдобар избор?

Лососот е исклучително богат со EPA и DHA масни киселини. Докажано е дека тие помагаат во намалување на мастите во крвта, го намалуваат воспалението и придонесуваат за нормална функција на крвните садови и циркулацијата. Лососот е исто така извор на протеини, калиум, витамин Б12 и селен, кои исто така придонесуваат за здравјето на срцето.

Сардините се богати со омега-3 масни киселини. Бидејќи се ниско во синџирот на исхрана, во нив се акумулираат занемарливи количини жива, што ги прави погодни за почеста консумација.

Харингата е одличен извор на витамин Б12. Овој витамин учествува во регулирањето на хомоцистеинот, аминокиселина чии зголемени нивоа можат да го зголемат кардиоваскуларниот ризик. Харингата исто така има ниско ниво на жива.

Инчуните се богати со омега-3 масни киселини, а содржат и калциум. Калциумот е важен за правилните контракции на срцето и функцијата на крвните садови. Како и другите помали риби, инчуните содржат малку жива.