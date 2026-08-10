ДОКТОРКА ПО ОНКОЛОГИЈА ОТКРИ КАКВА ХРАНА НИКОГАШ НЕ ЈАДЕ: Ова е ЧИСТО ЗЛО во чинијата!

Ако ракот често ни се чини дека е надвор од наша контрола, експертите нагласуваат дека тоа не е секогаш само прашање на „лоша среќа“

Кога го слушаме зборот „рак“, честопати помислуваме на најлошите сценарија, особено со оглед на тоа што Cancer Research UK предвидува дека инциденцата на болеста ќе се зголеми за 55 проценти во текот на следните 20 години, пишува LADBible.

Иако ракот честопати ни се чини дека е надвор од наша контрола, експертите нагласуваат дека тоа не е секогаш само прашање на „лоша среќа“. д-р Никол, специјализирана за исхрана за превенција од рак, споделува совети за видовите храна и пијалоци што треба да се избегнуваат. На нејзиниот TikTok профил, @oncology.nutrition.rd, таа открива дека целосно ги избегнува „сите видови алкохол, вклучително и црвено вино“, бидејќи алкохолот може „да го зголеми ризикот од шест различни видови рак поради присуството на етанол“.

Таа објаснува: „Често гледам луѓе како го користат алкохолот како начин за намалување на стресот, справување со емоциите или забава.

Сепак, секое консумирање алкохол, без оглед на количината, го зголемува ризикот од рак. Затоа решив целосно да го исфрлам алкохолот од мојата исхрана.“

Во врска со алкохолот, д-р Никол предупредува против сувомеснатите производи, популарен додаток на пицата, бидејќи „преработеното месо го зголемува ризикот од рак на дебелото црево, дури и во мали количини.“

Таа објаснува дека избегнува колбаси и други преработени меса како што се салама, деликатесни меса и претходно зготвено месо, бидејќи „секое консумирање на овие намирници го зголемува ризикот од рак.“