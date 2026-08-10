Евзони во колапс: Ако одите во Грција, мора да го знаете ова

На граничниот премин Евзони се евидентираат километарски редици и повеќечасовни задржувања поради масовното преместување на туристи. Според првичните информации, чекањето за влез во Грција е повеќе од три часа.

На граничниот премин Богородица-Евзони од раните утрински часови има големи задржувања и повеќечасовни задржувања поради масовното преместување на туристи.

Според возачите кои моментално се на терен, редици од возила се формирале уште во 5:30 часот наутро, а времето на чекање за влез во Грција е во просек три часа, па дури и подолго.

Tуристи кои утрово поминале низ оваа рута ја опишуваат ситуацијата на најфреквентниот премин како исклучително тешка и апелираат до сите што тргнуваат на патување да се вооружат со трпение.

-Колоната е постојана, најмалку три километри до Евзони од 5:30 часот утрово. Чекањето е во просек три часа или повеќе. Тоа е туристичка смена, не очекувајте брзо поминување. Пекол е – вели еден од туристите во порака од местото на настанот.

Од друга страна, на излезот од Грција на преминот Евзони, ситуацијата е малку поповолна, а доцнењата се околу 60 минути.

За секој што патува кон грчкиот брег, алтернативните гранични премини се подобра опција. Според најновите информации од терен, на граничниот премин Дојран времето на чекање моментално е околу 20 минути.

На возачите им се препорачува да ја проверат состојбата на камерите пред да тргнат и, доколку е потребно, да ја пренасочат својата рута кон помалку прометни премини.

Алтернативни транзиции низ Македонија:

Дојран – Најдобра замена за Евзони (за Солун, Халкидики, Аспровалта).

Меџитлија (во близина на Битолско) – Одлично за Јонскиот брег (Лефкада, Парга) и регионот Олимп.