Цените на нафтата растат, Иран негира директни преговори

Цените на нафтата пораснаа во понеделник, бидејќи трговците продолжија да ги проценуваат мешаните сигнали од САД и Иран, поради загриженоста дека договор меѓу двете земји за отворање на Ормутскиот теснец можеби нема да биде постигнат наскоро.

Меѓународните фјучерси за сурова нафта Брент за испорака во октомври пораснаа за 1,04% на 84,42 долари за барел. Фјучерси за сурова нафта од Западен Тексас за септември пораснаа за 0,83% на 78,83 долари за барел.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, изјави дека Техеран во моментов не е во директни разговори со САД за прекин на војната со Иран и отворање на Ормутскиот теснец, додека Вашингтон претходно тврдеше дека договорот е блиску.

Дополнително, Иран побара од САД компензација како услов за повторно отворање на клучниот воден пат, според извештајот на Независните медиуми. Ормутскиот теснец ќе остане затворен сè додека САД не исполнат шест услови, вклучително и крај на војната и агресијата против Иран и неговите сојузници, наводно изјавил Мохамед Багер Золгхадр, шеф на Врховниот совет за национална безбедност на Иран.

Сепак, САД тврдат дека секое повторно отворање мора да ја зачува неограничената слобода на пловидба без ирански одобренија, патарини или контроли, оспорувајќи ги клучните елементи од извештајот за договорот, според „Сити“. „Ризиците остануваат зголемени надвор од Хормуз, при што групите Хути во Јемен продолжуваат да напаѓаат и да им се закануваат на бродовите поврзани со Саудиска Арабија во Црвеното Море и околу Баб ел Мандеб“, се додава во соопштението.

„Неизвесноста останува висока додека влегуваме во шестиот месец од војната во Иран“, се вели во белешката на „Вестпак“. „Ормузскиот теснец останува ефикасно затворен, а влегувањето на јеменските Хути во конфликтот ги прекинува алтернативните правци за снабдување до Црвеното Море“, се додава во соопштението.

„Од 9 август, CENTCOM пренасочи 55 комерцијални бродови, онеспособи 2 и внесе 2 за да обезбеди усогласеност“, се вели во објавата на „Х“ на Централната команда на САД.