Полска стана шеста најголема економија во ЕУ: Оставајќи ги зад себе Белгија, Шведска и Австрија

Полската економија добива сè поголемо значење во Европската Унија. Според податоците од европската статистичка служба Евростат, во 2025 година Полска стана шеста најголема економија на ЕУ во однос на номиналниот бруто домашен производ (БДП), со учество од речиси пет проценти во вкупната економија на Унијата.

Вредноста на полскиот БДП по тековни цени минатата година достигна 922,9 милијарди евра, што претставува 4,9 проценти од вкупното економско производство на Европската Унија.

Германија, Франција, Италија, Шпанија и Холандија се пред Полска, објавува Euronews.

Германија е сè уште убедливо најголемата економија во ЕУ, со БДП од 4,47 трилиони евра. По неа следуваат Франција со 2,99 милијарди, Италија со 2,26 милијарди, Шпанија со 1,69 милијарди и Холандија со 1,17 милијарди евра.

Полска, од друга страна, е пред Белгија, Шведска, Ирска и Австрија.

Најголемата економија во Централна и Источна Европа

Полска е убедливо најголемата економија во Централна и Источна Европа. За споредба, БДП на Романија во 2025 година изнесуваше 380,1 милијарди евра, на Чешка 347,3 милијарди, а на Унгарија 218,8 милијарди евра.

Вкупниот БДП на сите 27 членки на Европската Унија минатата година изнесуваше околу 18,8 трилиони евра.

Германија учествуваше со 23,8 проценти од вкупната економија на ЕУ, Франција со 15,9 проценти, а Италија со 12 проценти.

Растот на полската економија е резултат на долгогодишен економски развој, силна индустрија, зголемен извоз, но и раст на потрошувачката и инвестициите.

Реалниот БДП на Полска порасна за 3,6 проценти во 2025 година, додека економијата на целата Европска Унија забележа раст од 1,5 проценти.

Големата економија не значи автоматски повисоки плати

Сепак, големината на целокупната економија не мора нужно да укажува колку добро живеат граѓаните на една земја. Кога се гледа БДП по глава на жител, Полска е сè уште под просекот на Европската Унија.

Според податоците обезбедени од Евростат, БДП по глава на жител во Полска во 2025 година бил под 85 проценти од просекот на ЕУ.

Ова значи дека Полска, и покрај тоа што стана шеста најголема економија во Унијата, сè уште е во процес на приближување кон животниот стандард на најбогатите членки.

Сепак, брзиот економски раст во последните години ѝ овозможи на Полска дополнително да ја консолидира својата позиција како најголема економија во Централна и Источна Европа и да се приближи до најразвиените држави на ЕУ во однос на целокупната економска сила.