Осум причини зошто не ве унапредуваат на работа

Има луѓе што доаѓаат на работа секое утро навреме, седнуваат на столчето, го палат компјутерот… и тука некаде застануваат. Ден по ден, месец по месец, сè изгледа исто. Без напредок, без ризик, без нешто што ќе ги помести од местото на кое се заглавени. Не затоа што не знаат. Туку затоа што навиките им работат против нив.

Кариерата ретко пропаѓа од една голема грешка. Почесто, тоне тивко. Со мали, речиси невидливи навики што со време стануваат стил на работа.

Првата е одложувањето. „Ќе го направам подоцна“ е реченица што на почетокот звучи безопасно. Но, кога „подоцна“ ќе стане правило, довербата почнува да се топи. Колегите гледаат, претпоставените паметат. И во еден момент, веќе не си човекот на кој му се дава сериозна задача.

Втората е избегнување одговорност. Секогаш има некој друг виновен. Лоши услови, слаб тим, нереални рокови. Дел од тоа можеби е точно. Но ако никогаш не прифатиш дека и ти имаш удел во резултатот, остануваш заглавен на истото ниво. Без контрола. Без напредок.

Третата е тивко незнаење. Луѓе што не прашуваат. Не затоа што знаат, туку затоа што не сакаат да изгледаат како да не знаат. Па прават грешки што можеле да се избегнат со едно прашање. На крај, испаѓа полошо. Многу полошо.

Четвртата е глумење зафатеност. Полн календар, многу состаноци, постојано трчање од една задача на друга… а резултатот слаб. Познавачите велат дека ова е една од најчестите замки во модерното работење. Да изгледаш зафатен, а всушност да не придонесуваш ништо значајно.

Петтата е отпор кон промени.

„Вака отсекогаш сме работеле“ е реченица што убива повеќе кариери отколку лош шеф. Светот се менува брзо. Технологии, алатки, начини на работа. Кој останува во старото, станува вишок. И тоа не преку ноќ, туку постепено… додека не биде предоцна.

Шестата навика е избегнување комуникација. Луѓе што не кажуваат што мислат, не даваат идеи, не реагираат. Се повлекуваат. Можеби од страв, можеби од рамнодушност. Но во работна средина, тишината често се чита како незаинтересираност. А незаинтересиран човек ретко оди нагоре.

Седмата е постојано споредување со другите. Кој што добил, кој колку напредувал, кој има подобра позиција. Наместо фокус на сопствената работа, вниманието оди кон туѓите резултати. И тоа создава фрустрација. Не продуктивност.

И осмата, можеби најопасна, е комфорната зона. Кога сè ти е познато, сигурно, без ризик. Звучи убаво. Но таму нема раст. Нема нови вештини. Нема напредување. Само чувство дека си „океј“, додека всушност стоиш во место.

Интересно е што луѓето често ги препознаваат овие навики кај другите, но ретко кај себе. Секогаш некој друг одложува. Некој друг не учи. Некој друг е пасивен. А вистината… понекогаш боли.

Работната средина денес не простува лесно. Конкуренцијата е голема, а трпението мало. Еднаш кога ќе се создаде слика за тебе како некој што не испорачува, тешко се менува.

И тука нема драматичен крај. Нема момент кога некој ќе ти каже „од утре си готов“. Повеќе личи на бавно исчезнување од важните разговори, од клучните проекти, од шансите.

И после се прашуваш што се случи.

А одговорот… бил таму цело време. Во секојдневните, мали навики.

Б.З.М.