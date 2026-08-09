Илон Маск: Хитлер бил левичарски социјалист

Илон Маск, најбогатиот човек во светот и извршен директор на SpaceX, предизвика нови реакции тврдејќи дека Адолф Хитлер бил „левичарски социјалист“.

Маск го изнесе тврдењето на својата социјална мрежа X, одговарајќи на објава од корисник кој рече дека Хитлер се залагал за колективизам, силна држава и политика на идентитет. Сепак, ниту Маск ниту авторот на објавата не понудија конкретни аргументи или историски извори за да ја поддржат таквата проценка.

„Хитлер бил левичарски социјалист“, напиша Маск.

Hitler was a left-wing socialist https://t.co/fmyD3fMGkD — Elon Musk (@elonmusk) August 8, 2026

Таквото тврдење е во спротивност со доминантното толкување на историчарите, според кое нацизмот е класифициран меѓу екстремно десничарски, фашистички и ултранационалистички идеологии.

Британската енциклопедија Британика, меѓу другото, наведува дека социјалистичката реторика на Националсоцијалистичката германска работничка партија (НСДАП) првенствено се користела за привлекување на поддршката од работничката класа. Откако дошол на власт, Хитлер ги отстранил претставниците на социјалистичкото крило на сопствената партија.

Неговиот AI Grok исто така не се согласува со него, како што покажа еден корисник на мрежата X како одговор на објавата на Маск.

Hitler was a left-wing socialist https://t.co/fmyD3fMGkD — Elon Musk (@elonmusk) August 8, 2026

Ова не е прв пат Маск да изрази слични ставови за Хитлер и политичката левица. На почетокот на 2025 година, за време на разговор со лидерката на германската Алтернатива за Германија (AfD) Алис Вајдел, Маск се согласи со нејзиното тврдење дека Хитлер бил комунист. Таа изјава предизвика бројни критики и реакции во јавноста.

Во последниве години, Маск сè повеќе отворено ја критикуваше Американската Демократска партија, левичарските политички движења и нивните политики, а во исто време поддржуваше одредени десничарски и крајно десничарски политички опции во Соединетите Американски Држави и Европа.

Неговата компанија за развој на вештачка интелигенција xAI е дел од SpaceX од февруари, откако вселенската компанија го купи xAI.