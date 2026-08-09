Германија бележи рекорден извоз и покрај глобалните кризи

Германскиот извоз, и покрај оптоварувањата предизвикани од војната меѓу Иран и Израел, во јуни достигна рекордно ниво.

Според прелиминарните податоци на германската Сојузна служба за статистика, во странство била извезена стока во вредност од 139,3 милијарди евра. Тоа е за 0,9 отсто повеќе во споредба со мај и за 6,6 отсто повеќе во однос на јуни минатата година.

Со тоа е поставен и нов рекорд. Според статистичките податоци, никогаш претходно во еден месец, по календарското и сезонското прилагодување, Германија немала извезено толку стока како во јуни 2026-та година.

Главниот економист на „VP Bank“, Томас Гицел, истакна дека извозот растел во сите месеци од почетокот на годинава, со исклучок на јануари. Според него, толку долг период на континуиран раст на извозот не е забележан подолго време.

Увозот во Германија растел уште побрзо од извозот. Во однос на мај, увозот се зголемил за 4,4 отсто, достигнувајќи 123,9 милијарди евра. Во споредба со јуни минатата година, тоа претставува раст од 8,4 отсто. Сепак, рекордната вредност на германскиот увоз останува онаа од ноември 2022 година, кога бил забележан уште поголем износ.

Надворешната трговија со Кина и САД слабее

Соединетите Американски Држави и понатаму се најголемиот пазар за германскиот извоз. Во јуни во САД била извезена германска стока во вредност од 12,1 милијарда евра. Сепак, тоа е за 14,2 отсто помалку во споредба со претходниот месец. Гицел овој пад го оцени како загрижувачки.

Од друга страна, трговијата со европските земји остана стабилна. Германскиот извоз кон европските држави бил за 1,3 отсто поголем во однос на мај, а особено значителен раст е забележан во трговската размена со Велика Британија.

Во трговските односи со Кина, дисбалансот продолжува да се зголемува. Германскиот извоз кон Кина е намален за 0,3 отсто, на 6,2 милијарди евра. Истовремено, увозот од Кина пораснал за 9,1 отсто, достигнувајќи 16,5 милијарди евра.

Поради тоа, кинескиот трговски суфицит во размената со Германија во првите седум месеци од годината пораснал на речиси 27 милијарди долари.

Во Германија веќе подолго време расте загриженоста поради сè посилната конкуренција од Кина. Особено се погодени клучни индустриски гранки, како автомобилската и машинската индустрија.

Бројни германски производители го губат својот пазарен удел во Кина, додека истовремено на светските пазари се соочуваат со сè посилна конкуренција од кинеските компании.

Иако рекордниот извоз во јуни претставува позитивен сигнал за германската економија, податоците за трговијата со САД и особено со Кина покажуваат дека германските компании и понатаму се соочуваат со сериозни предизвици на глобалниот пазар.