Газирана или обична вода? Лекар открива што најмногу го спасува телото на плус 40

Високите температури не го исцрпуваат организмот веднаш, но по неколку последователни денови на топлотен бран ризикот од дехидратација значително се зголемува, предупредуваат лекарите.

Според д-р Филип Ѓерке, специјалист по неврологија, најголем проблем не е само температурата од 35 или 37 степени, туку долготрајното изложување на горештини.

„Високата горештина не ја чувствуваме како особено опасна првиот ден. Но, на третиот, четвртиот и петтиот ден, токму она што го носат долготрајните топлотни бранови, ситуацијата станува многу посериозна за луѓето“, објаснува докторот.

Дехидратацијата не е само жед

Многумина сметаат дека се дехидрирани само кога чувствуваат силна жед, но лекарите предупредуваат дека телото испраќа и други сигнали.

Меѓу најчестите симптоми се тапи главоболки, вртоглавица, конфузија, намалена концентрација, замор и повторување на истите прашања. Во потешки случаи може да се појават проблеми со рамнотежата и нестабилност при одење.

„Кога луѓето почнуваат да ги забележуваат симптомите, телото веќе е дехидрирано. Тогаш повеќе не се потиме доволно, срцето почнува да чука побрзо, крвниот притисок паѓа, а урината станува поконцентрирана и потемна“, вели Ѓерке.

Најголем ризик имаат постарите лица, но дехидратацијата може да ги погоди и младите, особено ако се физички активни или долго престојуваат на сонце.

Зошто заморот доаѓа по неколку дена?

Во текот на топлотните бранови многумина продолжуваат со исто темпо на работа, иако организмот веќе се бори да ја одржи нормалната температура.

„Работиме со полна сила, а можеби сме веќе четврти или петти ден на големи горештини. Тогаш чувствуваме замор, кој често го припишуваме на исцрпеноста, а всушност може да биде последица на дехидратацијата“, посочува докторот.

Тој објаснува дека телото во такви услови е како мотор кој работи под големо оптоварување – му треба одмор и забавување за повторно да функционира нормално.

Дали газираната вода е подобра од обичната?

Обичната вода останува прв избор за хидратација, но минералната, односно газираната вода, може да има одредена предност во случаи на акутна дехидратација.

„Секогаш ќе препорачуваме вода, но минералната вода може побрзо да го хидрира организмот при акутна дехидратација“, вели Ѓерке.

Според него, истражувањата покажуваат дека и млекото може многу ефикасно да го надомести губењето течности, дури и полномасното млеко.

Освен тоа, во услови на големо потење може да помогнат и изотонични пијалаци со електролити, бидејќи организмот не губи само вода, туку и минерали важни за правилното функционирање.

Се препорачуваат и чаеви со мала количина шеќер и сол, додека со соковите треба да се внимава поради високата количина шеќер.

Внимателно со кафето и енергетските пијалаци

Кафето не мора целосно да се избегнува во летниот период, но треба да се консумира умерено.

Кофеинот има диуретично дејство, односно може да го поттикне исфрлањето течности од организмот, па при големи горештини не треба да биде главен извор на внесување течности.

Лекарите советуваат во текот на топлотните бранови редовно да се пие вода, да се избегнува најсилното сонце во текот на денот и да се следат сигналите што ги испраќа организмот.