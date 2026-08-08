Храната повторно поскапува, војни, суши и жештини ги тресат пазарите

Глобалните цени на хранителните производи благо се зголемија во јули и го достигнаа највисокото ниво во последните повеќе од три години, поради новите загрижености за клучните извозни рути за житото, како и неповолните временски услови во главните земјоделски региони, пренесува „Bloomberg“.

Индексот на Обединетите нации за цените на хранителните суровини во јули се зголемил за 0,6 отсто во однос на претходниот месец, поттикнат од поскапувањето на житните култури, шеќерот и растителните масла, покажува извештајот на Организацијата за храна и земјоделство (ФАО) објавен во петокот.

Индексот ги следи цените на хранителните производи што се тргуваат на меѓународните пазари.

Вниманието на светските пазари за храна постепено се пренасочува од првичните потреси предизвикани од војната меѓу САД и Израел во Иран кон послабите приноси, неизвесноста во трговијата и продолжените климатски ризици.

Засилените напади меѓу Русија и Украина повторно ги зголемија стравувањата за испораките од клучниот црноморски регион за извоз на жито, што придонесе за раст на цените на пченицата до највисоко ниво во последните две години во јуни.

Европа, исто така, се соочува со еден од најголемите падови на житната реколта во историјата, откако екстремните горештини предизвикаа сериозни штети врз посевите.

Во исто време, сушата во главните земјоделски области во САД ги загрозува приносите на пченката и сојата.

ФАО предупредува дека можноста за невообичаено силно влијание на климатскиот феномен Ел Нињо, заедно со нарушувањата во снабдувањето со ѓубрива и високите трошоци за енергија по конфликтот на Блискиот Исток, создаваат нова серија ризици за глобалното производство на храна и меѓународната трговија.