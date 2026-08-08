Пристигнаа новите преклопни кралеви на „Samsung“: Продажбата официјално започна

Преднарачките за новата генерација на преклопни телефони се зголемиле за повеќе од 30 отсто во однос на претходната серија, а од денеска уредите се достапни на избрани пазари.

Компанијата „Samsung Electronics“ официјално ја започна глобалната продажба на новата генерација преклопни телефони и паметни часовници. Од 7-ми август, на избрани пазари и во продавници достапни се „Galaxy Z Fold8 Ultra“, „Galaxy Z Fold8“, „Galaxy Z Flip8“, како и новите паметни часовници „Galaxy Watch Ultra2“ и „Galaxy Watch9“.

Големиот интерес за новите модели го покажуваат и податоците од преднарачките, кои се зголемиле за повеќе од 30 отсто во споредба со минатогодишната серија. Кај моделите „Fold8“ најбарана била графитната боја, додека кај преклопниот „Flip8“ корисниците најмногу ја избирале розовата варијанта.

Три различни преклопни искуства

„Samsung“ годинава ја освежи понудата со три преклопни модели наменети за различни типови корисници.

„Galaxy Z Fold8“ доаѓа со тежина од само 201 грам и е најлесниот „Fold“ модел досега. Телефонот има нов надворешен екран со подобрен формат, главен внатрешен дисплеј со однос 4:3 и нова „Flex Titanium“ технологија која ја намалува видливоста на преклопот.

„Galaxy Z Fold8 Ultra“ е најмоќниот модел во серијата и е наменет за корисници кои бараат максимални перформанси. Кога е расклопен има 8-инчен екран, дебелина од само 4,1 милиметри и тежина од 215 грама. Опремен е со главна камера од 200 мегапиксели со HDR поддршка, ултраширока камера од 50 мегапиксели, батерија од 5.000 mAh и брзо полнење од 45 W.

„Galaxy Z Flip8“ останува најкомпактниот модел во понудата, со елегантен дизајн и подобрен надворешен „FlexWindow“ екран. Корисниците директно преку него можат да користат „Gemini AI“ асистент, да ги проверуваат известувањата и да фотографираат со главната камера од 50 мегапиксели.

Нови паметни часовници за следење на здравјето

Покрај телефоните, „Samsung“ ја претстави и новата генерација паметни часовници кои работат со платформата „Snapdragon Wear Elite“.

„Galaxy Watch Ultra2“ (47 mm) е направен од титаниум и има екран со осветлување од 5.000 нити. Наменет е за љубители на екстремни спортови и активности на отворено, со батерија од 800 mAh, водоотпорност до 10 ATM и IP69K заштита.

„Galaxy Watch9“ во верзии од 40 и 44 милиметри е наменет за секојдневна употреба. Има алуминиумско куќиште, екран со осветлување од 3.000 нити и функции за анализа на спиењето, следење на здравјето, мерење на нивото на стрес и кардиоваскуларното оптоварување.

Достапност

Од 7-ми август, „Galaxy Z Fold8 Ultra“, „Galaxy Z Fold8“ и „Galaxy Z Flip8“ се достапни кај оператори и продавачи, преку официјалната веб-страница на „Samsung“ и во „Samsung Experience“ продавниците на 106 пазари низ светот.

Купувачите на новите уреди од серијата „Galaxy Z“ добиваат шестмесечен пробен период за „Google AI Pro“, кој вклучува 5 TB простор во облак и проширен пристап до „Google AI“ модели за поголема продуктивност и креативност.

Новите „Galaxy Watch Ultra2“ и „Galaxy Watch9“ исто така од 7-ми август се достапни на истите пазари.