Каде е Македонија на европската скала на минимални плати?

Минатата недела, Евростат објави податоци за законската бруто (со даноци и придонеси) минимална плата во европските земји на 1 јули 2026 година, и според тие податоци, Македонија е речиси на дното на скалата со 624 евра.

Украина има пониска минимална плата од Македонија, каде што бруто минималната плата е само 169 евра, по што следат Молдавија со 313 евра и Албанија со 531 евро.

Во Латвија, бруто минималната плата е 780 евра, во Романија 825 евра, во Унгарија 906 евра, во Словачка 915 евра, во Чешка 923 евра, во Естонија 946 евра и во Малта 994 евра.

Хрватска има бруто минимална плата што надминува 1.000 евра и изнесува 1.050 евра. Во Португалија и Грција, минималната бруто плата е по 1.073 евра, додека на Кипар е 1.088 евра.

Во Полска, бруто минималната плата е 1.119 евра, во Литванија 1.153 евра, во Шпанија 1.425 евра, во Словенија 1.482 евра, додека во Франција е 1.867 евра.

Белгија (2.234 евра), Холандија (2.338 евра), Германија (2.343 евра), Ирска (2.391 евра) и Луксембург (2.771 евра) имаат минимална заработка од над 2.000 евра.

Евростат нема објавени податоци за Данска, Италија, Австрија, Финска, Шведска, Исланд, Норвешка, Швајцарија и Велика Британија, но може да се претпостави дека сите овие земји имаат повисока минимална плата од Македонија.