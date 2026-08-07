Охриѓани тријат раце, август може да ја спаси сезоната

По тивкиот и прилично неизвесен почеток на летото, Охрид за Илинден повторно ја доби сликата што се очекува во шпицот на сезоната. Полни улици, редици пред рестораните, автомобили од сите страни и потрага по слободен кревет до последен момент. Туристичкиот бран за празничниот викенд ги наполни хотелите и приватното сместување, а дел од гостите соба бараа буквално откако веќе пристигнале во градот.

Хотелиерите велат дека најголемата навала почнала неколку дена пред Илинден, кога телефоните не престанувале да ѕвонат, а резервациите се менувале од час во час.

„За празниците се бараше кревет повеќе. Имавме гости кои дојдоа без резервација и очекуваа дека лесно ќе најдат сместување, но во централното градско подрачје речиси сè беше пополнето. Се бараа соби и во населбите и во околните места“, велат охридски хотелиери.

Иако во јавноста често се зборува дека летувањето во Охрид станало прескапо, од туристичкиот сектор уверуваат дека и во екот на сезоната може да се најде пристојна хотелска соба за околу 50 евра од ноќ. Секако, цената зависи од местоположбата, категоријата на објектот, погледот, услугата и од тоа дали во понудата е вклучен појадок.

Поскапите хотели, особено оние покрај езерото и во центарот, имаат значително повисоки цени. Но, за гостите што не бараат луксуз, базен и соба со поглед кон стариот дел на градот, избор сè уште има.

„Не е точно дека секоја соба во Охрид чини 100 или 150 евра. Има објекти каде што двокреветна соба се нуди за 50 евра, а понекогаш и поевтино, зависно од бројот на ноќевања. Треба само да се побара навреме и да не се очекува прва линија до езерото за најниска цена“, објаснуваат познавачи на туристичкиот сектор.

Угостителите, пак, велат дека за празничниот викенд не ги зголемиле цените, иако трошоците за храна, струја, плати и набавка се повисоки во споредба со лани. Според нив, ново поскапување во средината на сезоната би можело да ги одврати гостите, особено домашните туристи, кои сè повнимателно пресметуваат колку ќе ги чини еден ден покрај езерото.

„Луѓето прво го гледаат менито, потоа седнуваат. Гостите прашуваат колку чини порцијата, дали има дополнителна наплата за прилог, колку се пијалаците. Нема повеќе трошење без размислување. Затоа се трудиме цените да останат исти барем до крајот на сезоната“, велат угостители од градот.

Економистите оценуваат дека туристичката потрошувачка во Охрид е важна не само за хотелите и рестораните, туку и за продавниците, таксистите, пекарниците, сувенирниците и малите семејни бизниси. Кога градот е полн, парите се движат низ повеќе дејности. Но, предупредуваат дека полните капацитети за еден празничен викенд не мора да значат дека целата сезона била успешна.

„Јуни и почетокот на јули беа послаби од очекуваното. Илинден донесе силен бран, но вистинската слика ќе се види на крајот на август. За успешна сезона не се доволни само неколку преполни викенди, туку стабилна посетеност во подолг период“, велат економските аналитичари.

Во туристичкиот сектор се надеваат дека зголемената посетеност ќе продолжи и во првата половина на август. Резервации има, интересот е зголемен, а се очекуваат гости и од земјава и од соседството.

По послабиот старт, Охрид сега се обидува да го надомести пропуштеното. Август традиционално е најсилниот месец. Ако времето послужи и ако цените останат прифатливи, сезоната може да заврши многу подобро отколку што изгледаше пред само неколку недели.

Б.З.М.