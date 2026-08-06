Стареењето на населението станува еден од најголемите предизвици за економијата на Европа

Без имиграција, Европската Унија ќе изгуби една третина од своето население до крајот на векот.

Европа се соочува со забрзано стареење на населението, што може сериозно да го загрози долгорочниот економски раст и одржливоста на пензиските системи, бидејќи средната возраст во ЕУ достигна 44,9 години во 2025 година, што е за 2,1 години повеќе отколку во 2015 година.

Без имиграција, проценките покажуваат дека Европската Унија би можела да изгуби дури една третина од своето население до 2100 година, додека до 2050 година бројот на работници би можел да се намали за околу еден милион луѓе годишно, според студија објавена денес од Институтот за економски истражувања Ифо во Минхен.

Помалку вработени значи побавен економски раст во време кога трошоците за пензии и здравствена заштита продолжуваат да растат.

Затоа економистите веруваат дека многу европски земји ќе мора да спроведат реформи на пензискиот систем, првенствено со постепено зголемување на возраста за пензионирање.

Дополнително, се нагласува важноста на финансиската писменост и развојот на приватното штедење за пензионирање со цел да се намали притисокот врз државните буџети.

Според посебна студија на истражувачкиот центар Еконпол Европа, врз основа на податоци од Франција, едно евро јавна поддршка за млади возрасни носи околу три пати поголема социјална корист од едно евро потрошено за постари граѓани на работоспособна возраст.

Причината е што инвестициите во образованието и независноста на младите луѓе ги зголемуваат нивните идни заработки и даночни приходи, па дел од тие трошоци практично се „враќаат“ на државата подоцна.

Како што постарите граѓани сочинуваат сè поголем дел од гласачкото тело, а излезноста на младите луѓе се намалува, постои растечки ризик јавните политики сè повеќе да ги фаворизираат интересите на постарите генерации, предупредуваат експертите.