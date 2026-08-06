Зошто треба да ставите сунѓер во фрижидерот?

Со овој едноставен трик, ќе ја зачувате свежината на овошјето и зеленчукот, а од фрижидерот нема да има повеќе непријатни мириси.

Ако ставите чист сунѓер во фрижидерот во фиоката за овошје и зеленчук, ќе можете да ја продолжите свежината на храната. Ова едноставно решение не бара речиси никаков напор.

Еден или два сунѓери се доволни. Поентата е дека сунѓерите ја апсорбираат влагата што ја ослободуваат овошјето и зеленчукот. Токму оваа влага може да го забрза расипувањето на храната, а во исто време да придонесе за непријатни мириси во фрижидерот.

Ако немате сунѓер при рака, хартиените крпи исто така можат да ви бидат од корист. Сличен совет важи и за кесите за салата: ставањето хартиена крпа во пакувањето може да помогне содржината на салатата да остане посвежа подолго време.

Според податоците од Организацијата за храна и земјоделство и Програмата на Обединетите нации за животна средина, околу 30 до 40 проценти од целото произведено овошје и зеленчук се губат или фрлаат во светот секоја година.

Ова одговара на приближно милијарди тони овошје и зеленчук што не се јадат. Загубите се случуваат во сите фази од синџирот на снабдување: за време на бербата, складирањето, транспортот, преработката, продажбата и во домаќинствата.

Покрај тоа што е огромно трошење храна, овој отпад троши огромни количини вода, земја и енергија и ги зголемува емисиите на стакленички гасови, бидејќи метанот се ослободува при распаѓањето на храната.