Вештачката интелигенција ја држи американската економија, но таа е нејзината најголема ранливост

Добар дел од американската економија смета на продолжување на изградбата на AI инфраструктурата. Додека трае, таа го поттикнува растот. Ако таа застане, ќе се открие колку опасно е зависна од неа.

Според анализата на „Волстрит џурнал“, комбинацијата од експлозија на инвестиции во AI инфраструктурата и раст на берзата е одговорна за околу една третина од неодамнешниот раст на БДП на САД, според Мајкл Пирс од „Оксфорд економикс“. Ова ја прави економијата силна, но и кревка. Без тој моментум, вели економистот на „Барклис“, Џонатан Милар, тешко е да се замисли дека американската економија е приближно толку отпорна како што е. Со други зборови: она што носи раст денес, може да го намали утре.

1,5 трилиони долари годишно

Бројките од најновиот извештај за БДП ја покажуваат скалата. Бизнис инвестициите во категориите поврзани со вештачката интелигенција, софтвер, изградба на центри за податоци и компјутерска и комуникациска опрема се движат, ако се одржи сегашното темпо, на ниво од околу 1,5 трилиони долари годишно. Две години претходно, таа сума беше околу 1 трилион долари.

Градењето центри за податоци е индивидуално највидливиот дел од приказната. Според податоците од Министерството за трговија на САД, трошоците за центри за податоци во јуни достигнаа 68,3 милијарди долари на годишна основа, што е зголемување од 21,5 милијарди долари во споредба со претходната година. Во истиот период, сите други приватни градежни активности, од куќи и трговски центри до болници, се намалија за 101,6 милијарди долари.

Овие два броја еден до друг го опишуваат она што економистите го нарекуваат истиснување: земјиштето, материјалите и квалификуваната работна сила што се трошат за изградба на инфраструктура за вештачка интелигенција на други места се во недостиг. „Не можете само да го извадите за вештачка интелигенција и сè друго да остане непроменето“, предупредува Мајкл Фероли од JPMorgan; финансиската еуфорија околу вештачката интелигенција, тврди тој, има ефект врз другите активности.

Берзата како втор мотор

Друг главен столб на американската економија е берзата. Нето вредноста на американските домаќинства достигна 174 трилиони долари во првиот квартал, што е зголемување од 13 трилиони долари во однос на претходната година, главно благодарение на добивките на акциите. S&P 500 е зголемен за уште 15 проценти од тогаш, така што вистинскиот број денес е веројатно трилиони долари поголем. Голем дел од овие добивки се водени од ентузијазмот околу вештачката интелигенција.

Увозот кој излегува од БДП

Сепак, не сè што е инвестирано во вештачката интелигенција е домашен раст. Голем дел од хардверот, пред сè мемориските чипови, е увезен, па затоа не оди директно во американското производство. Во првите пет месеци од оваа година, САД увезоа компјутерска опрема, полупроводници и други електронски компоненти во вредност од околу 90 милијарди долари од Тајван, во споредба со приближно 20 милијарди долари во истиот период во 2024 година. Инфлацијата дополнително ја еродира вредноста на тие инвестиции. Скокот на цените на чиповите значи дека клиентите добиваат помалку за истите пари, а ефектот се прелева и врз потрошувачите. WSJ потсетува дека iPhone 18 Pro, кој пристигнува во септември, веројатно би бил поевтин доколку немаше скок на цената на мемориските чипови.

Најголемиот скриен проблем

Досега, бумот не забавува. Аналитичарите сега проценуваат дека капиталните расходи на петте хиперскалери, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle, ќе достигнат речиси 4 трилиони долари во четирите години што завршуваат во 2029 година, според податоците на FactSet. Тоа е повеќе од 300 милијарди долари над проценката од пред само еден месец.

Финансирањето сè повеќе се потпира на долгот: „Барклис“ проценува дека емисијата на обврзници на петте споменати хиперскалери и „Спејс Екс“ ќе достигне 285 милијарди долари оваа година, во споредба со околу 109 милијарди долари минатата година. Сериозни проблеми на берзата или на пазарот на долгови што ја финансира изградбата би можеле да ја претворат целата приказна за успех во катастрофа.