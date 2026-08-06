Која храна се расипува најбрзо во лето и како правилно да се чува

Во текот на летните месеци, храната се расипува значително побрзо отколку што многу луѓе претпоставуваат, а некои видови храна се особено чувствителни.

Доколку не се изладат веднаш или не се складираат правилно, можат да станат опасни за консумирање. Според правилата за безбедно ракување со храна, бактериите се размножуваат со голема брзина на топлина, поради што начинот на ракување со храната е клучен.

Млечните производи не толерираат топлина

Најчувствителната група ја сочинуваат млекото, јогуртот, павлаката и меките сирења. Порталот Healthline наведува дека овие производи можат да се расипат за само неколку часа ако не се чуваат во фрижидер. Штом останат топли, бактериите почнуваат да се размножуваат во нив, што доведува до промена на мирисот, вкусот и текстурата. Затоа е важно секогаш да ги чувате млечните производи на стабилна, ниска температура и да ги оставате надвор од фрижидер што е можно помалку време.

Месото и рибата носат висок ризик

Свежото месо и рибата се идеална средина за развој на бактерии. Според Службата за безбедност и инспекција на храната на САД, опасните бактерии можат да растат по само два часа на собна температура. За време на летните горештини, овој период е уште пократок, што директно го зголемува ризикот од труење со храна. Затоа, месото и рибата треба да се стават во фрижидер или замрзнувач веднаш по купувањето и не треба да се оставаат на кујнските површини.

Што е со овошјето и зеленчукот?

Иако повеќето овошја и зеленчуци се чуваат на ладно, ова правило не важи за сите видови. Medical News Today пишува дека е подобро доматите, бананите и авокадото да се чуваат на собна температура бидејќи ладењето го уништува нивниот вкус и текстура. Од друга страна, бобинките, исеченото овошје и лиснатиот зеленчук брзо ја губат својата свежина и се расипуваат ако не се чуваат во фрижидер. Важно е храната да се сортира според чувствителноста и да не се складира сè автоматски во фрижидер.

Внимание со јајцата и готовата храна

Јајцата и готовите оброци, како што се тестенините, оризот или месните оброци, претставуваат ризик што често се занемарува во лето. Центрите за контрола и превенција на болести (CDC) истакнуваат дека неправилно складираната готова храна станува плодна почва за бактерии кои предизвикуваат дигестивни проблеми. Јајцата се малку поотпорни, но за време на топло време се препорачува да се чуваат во фрижидер. Подготвените јадења треба да се изладат што е можно побрзо и да не се оставаат на масата со часови.