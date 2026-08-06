Дали сакате да живеете или работите во Словенија? Земјата ги менува правилата за странците

Министерството за внатрешни работи на Словенија подготвува измени на Законот за странци, кои предвидуваат дека курсевите на словенечки јазик за државјани на трети земји повеќе нема да бидат бесплатни, туку дека 70 проценти ќе бидат кофинансирани, а се очекува и укинување на можноста за полагање бесплатен еднократен тест за познавање на словенечкиот јазик.

Според сегашните закони, странците кои сакаат да живеат и работат во Словенија мора да го знаат словенечкиот јазик, објавува ТВ Словенија и додава дека промените во законот ќе ја отежнат интеграцијата на имигрантите.

Извршниот директор на словенечката организација за филантропија, Франци Златар, вели дека многу имигранти веќе работат на најниско платени работни места и често се експлоатирани.

„Ако сакаме да имаме имигранти кои се добро интегрирани и кои го знаат и јазикот, што е многу важно – честопати велиме дека мора да го научат јазикот, дека тоа е најважниот дел од интеграцијата – тогаш во овој случај ова сигурно не е добра мерка“, рече Златар.

Како што вели тој, измама е дека оваа мерка на крајот ќе го намали пристигнувањето на имигранти.

„Знаеме дека, на крајот на краиштата, на самата економија ѝ се потребни тие и, секако, ѝ се потребни оние кои имаат знаење, кои го познаваат и словенечкиот јазик“, рече тој.