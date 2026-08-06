Оствање бакшиш не е само за кафулиња и рестораните, се воведува и во продавниците

Купувачите во Германија се навикнати да бидат прашани дали сакаат да остават бакшиш во ресторани, кафулиња или кога се доставува храна. Сепак, истата практика наскоро би можела да стане дел од секојдневното купување намирници.

Одредени малопродажни синџири во Германија веќе ја тестираат можноста клиентите да остават доброволен бакшиш на вработените кога плаќаат со картичка, но идејата предизвикува бројни контроверзии. Додека трговците веруваат дека на овој начин би можеле да наградат квалитетна услуга, клиентите генерално се скептични, а здруженијата за заштита на потрошувачите предупредуваат дека овој модел би можел да создаде непријатен притисок при плаќање.

Бакшиш за совет

Здружението за трговија со текстил, обувки и кожни производи верува дека барањата за дигитален бакшиш наскоро би можеле да станат вообичаени и во модните продавници. Идејата е да се награди дополнителниот напор на продавачите кои им помагаат на клиентите да изберат големина, да донесат стока од магацинот или да дадат совети за одржување на производот.

Современите терминали за картички веќе овозможуваат лесно додавање бакшиш при плаќање. Оваа практика не е сосема нова. Во филијалите на синџирите за обувки Aktiv Schuh и Shoe City, клиентите кои плаќаат со картичка веќе се прашуваат дали сакаат да остават доброволен надоместок.

Според компаниите, собраните пари се распределуваат меѓу вработените. Некои други трговци на мало исто така го тестираат овој модел интерно за да ги проценат реакциите на клиентите.

Повеќето купувачи се одлучни

Анкетата на агенцијата YouGov покажа дека мнозинството граѓани не го поддржуваат воведувањето бакшиш во малопродажбата. Само 27 проценти од испитаниците рекле дека би биле подготвени да остават дополнителни пари за добра услуга и совет, додека речиси две третини целосно ја отфрлаат таквата можност.

Големите трговски синџири како што се Galeria, Bauhaus, H&M и Deichmann засега не планираат да ја воведат опцијата за оставање бакшиш на касите. Особено во супермаркетите и продавниците за попусти, каде што брзината на плаќање е еден од приоритетите, барањата за дигитален бакшиш се сметаат за непрактични. Критики доаѓаат и од германскиот синдикат Verdi, кој предупредува дека на овој начин компаниите би можеле да ја префрлат одговорноста за фер платите на вработените на самите клиенти.

Здруженијата за заштита на потрошувачите имаат сличен став. Тие предупредуваат дека кога опции како „3 проценти“, „5 проценти“ или „7 проценти“ одеднаш се појавуваат на екранот на терминалот, клиентите може да се чувствуваат принудени да остават бакшиш, иако не сакаат. Особено проблематични се ситуациите во кои опцијата за отфрлање на бакшиш е тешко видлива или комплицирана за избор, што создава впечаток дека дополнителен бакшиш е практично задолжителен.