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Германските пензионери работат и до 74 години

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Александар
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Меѓу помладите пензионери во Германија расте уделот на оние кои продолжуваат да работат нешто.

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Според податоците од минатогодишниот микропопис, денес 14 проценти од пензионерите на возраст меѓу 65 и 74 години работат за да го надополнат својот приход. Тоа е процентен поен повеќе од пред една година.

Повеќе од една четвртина, 27 проценти, биле самовработени, привремено или повремено, а 65 проценти од нив работеле за работодавач максимум 70 дена во годината и за максимум 556 евра месечно, пишува dpa.

Пензионерите не плаќаат данок на дополнителна заработка од максимум 556 евра.

Самовработените често работеле подолго време: 28 проценти од нив работат повеќе од 40 часа неделно, додека само осум проценти од вработените го прават тоа.

Уделот на оние кои работат е поголем кај оние кои штотуку се пензионирале. Кај пензионерите на возраст од 65-66 години, уделот е 19 проценти, додека кај оние на возраст од 73-74 години е само осум проценти.

Пензионерите со високо образование работат почесто од оние со средно образование, во сооднос од 18 спрема 12 проценти. Постарите лица со пониско образование работат поретко – уделот е 10 проценти.

Во посебна анкета пред три години, 33 проценти од вработените пензионери ги наведоа парите како мотив. Покрај тоа, постарите лица се мотивирани да работат од задоволството од работата и желбата да останат социјално интегрирани.

Пописот е огромен потфат што создава точна демографска слика и покажува како живее секој. Како по правило, пописот се одржува на секои 10 години. Секоја година, Германија ја изострува сликата за општеството со таканаречениот микропопис.

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