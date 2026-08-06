Дали почесто пиете ладно кафе во текот на летото? Еве дали е добар избор за вашиот организам

Ладното кафе е омилено летно освежување, но многу луѓе се прашуваат дали кофеинот може да предизвика дехидратација?

Експертите истакнуваат дека умерената консумација на ладно кафе кај повеќето здрави луѓе не доведува до значително губење на течности. Напротив, бидејќи неговата главна состојка е водата, ладното кафе придонесува за вкупниот дневен внес на течности.

Ефект на кофеинот

Кофеинот има благ диуретичен ефект, односно може да поттикне почесто мокрење, но истражувањата покажуваат дека две до три шолји кафе дневно генерално не го нарушуваат балансот на течности во телото. Постои поголем ризик од дехидратација кај луѓето кои консумираат големи количини кофеин, интензивно тренираат, веќе се дехидрирани или се особено чувствителни на кофеин.

Паметен избор

Нутритивната вредност на ладното кафе е многу зависна од адитивите. Сирупите, шеќерот, павлаката и полномасното млеко можат значително да го зголемат внесот на калории и шеќер. Поздрава опција е црно ладно кафе или пијалок со малку млеко и без додаден шеќер.

Сепак, водата останува најдобар избор за хидратација, особено за време на високи температури и зголемена физичка активност. Редовното внесување течности, со следење на жедта и бојата на урината, е најдобриот начин за правилно одржување на хидрираноста на телото.