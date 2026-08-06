Иран и Трамп посочија дека се блиску до договор

Иран изјави дека САД се подготвени да „се вратат на своите обврски“, додека негираше дека преговорите со Вашингтон се во тек, откако претседателот Доналд Трамп сигнализираше дека е во тек договор.

Заменик-министерот за надворешни работи на Иран, Казем Гарибадади, ги даде коментарите во интервју за државната телевизија ИРНА во среда, без да ги образложи обврските, веројатно осврнувајќи се на привремениот договор постигнат во јуни.

Блиску до договор меѓу Иран и Оман

Според меморандумот за разбирање потпишан на 17 јуни меѓу САД и Иран, Техеран требаше да им дозволи на комерцијалните бродови да транзитираат низ Ормутскиот теснец бесплатно 60 дена. За возврат, Вашингтон вети дека ќе ја укине поморската блокада на иранските бродови, меѓу другото.

Во понеделник, Трамп ги обвини лидерите на Исламската Република дека се „дволични“ во врска со мировните преговори, велејќи дека тие се во тек „без разлика дали Иран сака да го признае тоа или не“.

Гарибадади рече дека „постои пат на разбирање меѓу Иран и Оман и дека во овој период не се одржани никакви преговори со САД“.

Белата куќа не одговори веднаш на барањето на CNBC за коментар.

Пред коментарите на Гарибадади, портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багахеи, изјави дека заедничката изјава меѓу Иран и Оман во врска со Ормускиот теснец е во „фаза на конечен преглед и изготвување“, под услов „некои трети страни да не се мешаат во работата во овој поглед“.

Ормускиот теснец е „слободен“

Во вторник вечерта во САД, Axios објави дека САД, Иран и Оман се близу до привремен договор за повторно отворање на Ормускиот теснец, а Вашингтон планира соопштение во среда.

Министерот за финансии, Скот Бесент, исто така, изјави за CNBC дека договор за отклучување на водниот пат може да се постигне до среда.

Централната команда на САД инсистираше во соопштението на X во вторник дека „јужниот премин низ Ормускиот теснец останува слободен и отворен за сите комерцијални бродови кои сакаат да го транзитираат меѓународниот воден пат“. Јужната рута поминува низ територијалните води на Оман, а не низ делот поблиску до Иран.

Одделно, Британската поморска трговска организација во четврток соопшти дека добила извештаи за експлозии во близина на танкери на крајбрежјето на Јемен и Оман во среда.