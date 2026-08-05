Нема газда, ама нема ни одмор: Колку се исплати да отвориш пилјара?

На аголот каде што некогаш имаше бутик, сега стои дрвена гајба со јаболка. До неа, неколку касети со домати, краставици, компири. Малку накривена тезга, вага што понекогаш „бега” по некој грам и човек што од сабајле до мрак не се трга од местото. Така почнуваат многу приказни за нова работа. Не со канцеларија, туку со пилјарата.

Во време кога огласите за работа се редат еден врз друг, а платите ретко ја стигнуваат цената на животот, сè повеќе луѓе гледаат кон нешто свое. Не голем бизнис, не инвестиција од десетици илјади евра. Туку нешто што може да се почне веднаш. Со неколку илјади евра, мал простор и многу трпение.

Пилјарата, колку и да звучи едноставно, е работа што бара секојдневна дисциплина. Стоката не чека. Овошјето зрее, зеленчукот венее. Ако не се продаде денес, утре веќе губи вредност. Затоа и оние што ја работат оваа работа велат дека не е за секого. Треба да станеш рано, да одиш на Кванташки, да избираш, да се ценкаш, да носиш, да редиш. И пак да не знаеш дали ќе продадеш доволно.

Но токму тука лежи шансата.

Познавачи на мали бизниси велат дека пилјарата е една од ретките дејности каде што вложувањето може релативно брзо да се врати. Не преку големи маржи, туку преку обрт. Малку заработка по килограм, но многу килограми во текот на денот. Ако имаш добра локација, ако си љубезен со муштериите и ако знаеш да ја погодиш цената, работата почнува да се движи сама од себе.

Има и друга работа што не се учи од книги. Односот со луѓето.

Купувачите не доаѓаат само по домати. Доаѓаат и по збор. По муабет. По препорака.

„Ова е свежо, утрово стигна“, „ова е од домашно, не е од увоз“. Тие реченици продаваат повеќе од било каква реклама. А довербата, еднаш кога ќе се стекне, носи редовни муштерии. Секој ден. Без пауза.

Сепак, не е сè така едноставно.

Конкуренцијата е силна. Големите маркети одамна влегоа и во овој сегмент, со пониски цени и постојани акции. Малите пилјари не можат да се натпреваруваат со нив по количина, но можат по квалитет и близина. Луѓето често избираат да купат од маалската продавница, дури и ако е некој денар поскапо. Поради удобност. Поради навика. Поради човекот што стои зад тезгата.

Проблем се и ценовните осцилации. Еден ден доматите се 60 денари, следниот 90. Тешко е да се планира. Уште потешко е да им објасниш на купувачите зошто цената се менува. А тие секогаш прашуваат. И секогаш споредуваат.

И покрај тоа, бројот на новоотворени пилјари не е мал. Особено во населби каде што има густо население и недостиг од мали продавници. Луѓето што останале без работа, или оние што сакаат да избегаат од фиксна плата, гледаат во оваа дејност реална можност. Не идеална, ама реална.

Некои почнуваат со малку. Една тезга, неколку видови производи. Полека го прошируваат изборот. Воведуваат и други артикли како јајца, сирење, сувомеснати производи. Пилјарата станува мини маркет. А муштериите стануваат редовни.

Има и такви што не успеваат. Брзо се откажуваат. Причините се различни – лоша локација, слаб промет, погрешна проценка. Или едноставно, не им лежи работата. Затоа и оние што имаат искуство предупредуваат: не влегувај без план. Погледни ја конкуренцијата, пресметај ги трошоците, избери место со проток на луѓе. И подготви се да работиш. Многу.

На крајот, пилјарата не е само продавница. Таа е дел од маалото. Место каде што луѓето се поздравуваат, разменуваат информации, се жалат на цените и се смеат на секојдневието. Мал бизнис, ама со голема улога.

И можеби баш затоа опстанува.

Не затоа што носи брзо богатство. Туку затоа што нуди нешто што сè помалку го има, а тоа е директен контакт, човечки однос и чувство дека барем нешто во градот сè уште функционира на стар начин.

Б.З.М.