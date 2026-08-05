6 најдобри диети за мажи според нутриционистите

Експертите за исхрана главно се согласуваат дека не постои една универзално „најдобра“ диета за мажите. Наместо тоа, препорачуваат избор на начин на исхрана кој одговара на конкретната цел – зголемување на мускулна маса, слабеење, подобар сон или зачувување на здравјето на срцето.

Фокусот, според нутриционистите, треба да биде на одржливи навики во исхраната, а не на краткотрајни и строги диети кои тешко можат да се следат на долг рок.

Нутриционистката Лесли Бончи нагласува дека пред секоја промена во исхраната најважно е човек да знае зошто ја прави.

„Мораме да го објасниме ‘зошто’ пред некој да биде подготвен да се обиде. Освен тоа, исхраната мора да биде вкусна и долгорочно одржлива“, вели таа.

Што значи здрава исхрана?

Нутриционистот Дези Абеита смета дека не постои едноставна поделба на „добра“ и „лоша“ исхрана. Според него, на навиките во исхраната влијаат достапноста на храната, финансиските можности, знаењето и културата.

Квалитетната исхрана, како што објаснува, треба да се темели на разновидни намирници, доволен внес на протеини, како и многу овошје, зеленчук, интегрални житарки, мешунки и здрави масти.

Подеднакво важно е таквиот начин на исхрана да може да се одржува подолг период.

Флекситаријанска исхрана

Меѓу најдобрите избори Абеита ја издвојува флекситаријанската исхрана.

Станува збор за начин на исхрана кој главно се темели на растителна храна, но дозволува повремено консумирање месо.

Овој режим е богат со растителни влакна, витамини и минерали, а се поврзува со намален ризик од дијабетес тип 2 и срцеви заболувања.

Спортска исхрана

За мажите кои сакаат да ја зголемат мускулната маса и да го подобрат опоравувањето по тренинг, нутриционистите препорачуваат исхрана богата со протеини, со доволен внес на квалитетни јаглехидрати и здрави масти.

„Овој пристап функционира бидејќи не се темели само на исхраната, туку и на квалитетниот сон, контролата на стресот и редовниот тренинг со тегови“, вели Абеита.

Медитеранска исхрана

Лесли Бончи ја издвојува медитеранската исхрана како една од најдобрите за целокупното здравје.

Таа се базира на зеленчук, мешунки, риба, маслиново масло и интегрални житарки.

Благодарение на големата количина растителни влакна, овој начин на исхрана обезбедува подолготрајно чувство на ситост.

„Протеините не се во центарот на секој оброк, но оброците се заситувачки и избалансирани“, објаснува Бончи.

Повремен пост

Повремениот пост не одредува што јадете, туку кога јадете.

Храната се внесува во однапред определен временски период во текот на денот.

Според Бончи, овој пристап може да им помогне на луѓето кои имаат навика да прејадуваат навечер, бидејќи може да го намали внесот на калории без чувство на глад во текот на денот.

Волуметриска исхрана

Волуметриската исхрана е наменета за оние кои сакаат да ослабат, но без постојано чувство на глад.

Основата се намирници кои содржат многу вода и имаат помала калориска вредност, како супи, чорби, салати, овошје и зеленчук.

Таквите оброци заземаат повеќе простор во желудникот и подолго создаваат чувство на ситост.

Бончи додава дека истиот принцип може да се примени и кај смути напитоците, чиј волумен може да се зголеми со додавање мраз, зеленчук или замрзнато овошје без значително зголемување на калориите.