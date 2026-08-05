Застрашувачки прогнози: Ел Нињо може да турне 50 милиони луѓе во акутен глад до крајот на следната година

Според официјалните прогнози, околу 50 милиони луѓе веројатно ќе бидат турнати во акутен глад пред крајот на следната година поради брзиот развој на временскиот систем Ел Нињо.

Ова е покрај стотиците милиони луѓе кои веќе се соочуваат со опасни нивоа на глад, поради годините суша во делови од Африка и притисокот врз цените на храната поради војната во Иран.

Дури и ако прогнозата за Ел Нињо е послаба од она што некои модели предвидуваат, таа ќе ги доведе многу земји на работ на пропаст, додавајќи повеќе од една петтина на 225-те милиони луѓе во 45 земји кои моментално се соочуваат со акутна несигурност во храната, предупреди Светската програма за храна (WFP) на ОН во среда.

Според анализата, Централна и Јужна Америка, Карибите и јужна Африка веројатно ќе бидат најтешко погодени. Јужна и Југоисточна Азија веројатно ќе видат помалку врнежи од дожд од вообичаеното, што може да предизвика сериозни проблеми за земјоделството и земјоделците.

Овогодинешниот Ел Нињо – временски систем што се развива на секои неколку години во Тихиот Океан и носи промени во моделите на врнежи низ целиот свет – се чини дека ќе биде најсилниот во последните најмалку 70 години. Некои го нарекуваат „супер Ел Нињо“, иако тој термин не е официјално признат.

Она што е сигурно е дека неговото влијание и моќ се силно погодени од климатската криза. Порано оваа година, експертите рекоа дека силниот Ел Нињо би можел да работи заедно со глобалното затоплување и да ја донесе најжешката година досега, или оваа година или, поверојатно, во 2027 година.

Прогнозерите од приватниот сектор веќе предупредија за влијанието на Ел Нињо врз глобалните цени на храната, но извештајот објавен од WFP е првиот што подетално го анализира глобалниот глад. WFP изјави дека се надева дека ќе ги намали ефектите од екстремните временски услови преку систем за рано предупредување и „превентивни“ напори за помош, кои се буџетирани за најмалку 80 милиони долари (60 милиони фунти).

Последиците сепак ќе бидат далекусежни, бидејќи може да биде потребна повеќе од една сезона за земјоделците да ги исцрпат своите залихи на храна. На пример, во Јужна Африка, главната сезона на растење трае од октомври оваа година до март 2027 година, но најлошите влијанија ќе се почувствуваат околу девет месеци подоцна, за време на слабата сезоната на бербата.

„Најголемото влијание врз безбедноста на храната во Јужна Африка ќе биде за време на слабата сезона во 2027 и 2028 година“, рече Ричард Чулартон, директор на Службата за клима и отпорност во WFP.

Земјоделците треба да бидат донекаде уверени од долготрајните придобивки од минатогодишната жетва, која беше невообичаено добра. „На крајот на 2025 година, цените на храната беа во поволни опсези, иако имаше притисок нагоре поради војната на Блискиот Исток“, рече Жан-Мартин Бауер, директор за безбедност на храната во WFP.

За време на Ел Нињо од 2015-16 година, околу 60 до 100 милиони луѓе беа погодени од акутна несигурност на храна, термин што WFP го користи за да се однесува на глад што паѓа под нивото на општ глад. Во тие години, WFP сè уште не ги воведе своите ажурирани мерки за предвидување, па затоа неговите експерти се надеваат дека екстремните временски услови оваа година ќе имаат помало влијание дури и ако Ел Нињо е посилен.

Сепак, Чулартон рече дека напорите се попречени од недостаток на податоци, бидејќи некои напори за собирање се запрени поради недостаток на средства.

Податоците на WFP опфаќаат 45 земји во кои работи за кои се достапни основни проценки за несигурност на храната. Можно е да има дополнителни влијанија надвор од овие тешко погодени области.

Цените на храната би можеле да бидат под притисок низ целиот свет, како и во 45-те земји опфатени со истражувањето, рече Бауер. „Тоа ќе зависи и од изборите што ќе ги направат земјите извознички. Многу е важно да се избегне ситуација во која големите земји ќе престанат да извезуваат храна“, рече тој. „На регионално ниво, секако може да има високи цени и [проблеми со] пристапот до храна.“

Во Велика Британија и Европа, земјоделците предупредуваат за влијанието на екстремната топлина и недостатокот на врнежи од дожд врз нивните посеви, а трговците се подготвуваат за повисоки цени.