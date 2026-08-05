Пристигнува новиот предводник на „OnePlus“, но тешко дека ќе можете да го купите

„OnePlus 16“ официјално пристигнува, потврди Лиу Бао, генерален директор на компанијата „OnePlus“ за Кина. Сепак, најверојатно нема да биде достапен за сите корисници.

Новиот предводнички модел на компанијата ќе донесе подобрен процесор наменет за гејминг, а ќе го задржи и екранот со стапка на освежување од 165 Hz, спецификација што ја имаше и неговиот претходник, „OnePlus 15“.

Се очекува „OnePlus 16“ да се појави во следните месеци во Кина и Индија, но купувачите во САД и Европа, според досегашните информации, најверојатно нема да имаат можност да го набават, бидејќи во средината на јули беше официјално потврдено дека „OnePlus“ го прекинува работењето на овие пазари.

Во практика, најавата на компанијата значи крај на производството на актуелниот предводнички модел „OnePlus 15“ за американскиот и европскиот пазар, како и целосно отсуство на планови за пласирање на „OnePlus 16“ таму.

Постојните сопственици на „OnePlus“ уреди нема потреба да се грижат за безбедноста и функционалноста на своите телефони, бидејќи компанијата вети дека ќе продолжи со испорака на ажурирања на оперативниот систем и безбедносни закрпи во периодот предвиден за поддршка на секој модел.

Сепак, за верните корисници на брендот кои се навикнати да ги купуваат најновите модели, иднината на „OnePlus“ на европскиот пазар не носи многу причини за оптимизам.