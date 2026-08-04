25. Годишна конференција на Македонска берза: Од прва рака за долгорочниот успех на Алкалоид АД Скопје со Живко Мукаетов и Иван Штериев

Македонска берза ја најави 25. Годишна конференција која ќе се одржи од 21 до 23 септември 2026 година во хотелскиот комплекс „Метропол Лејк Ресорт“.

Учесниците на конференцијата ќе имаат единствена можност од прва рака да слушнат за искуствата околу котирањето на берзата на домашната блу-чип компанија АЛКАЛОИД АД Скопје.

Генералниот директор и претседател на Управниот одбор на „Алкалоид“, Живко Мукаетов, и главниот извршен директор на Македонската берза, Иван Штериев ќе ги откријат клучните фактори зад долгорочниот успех на Алкалоид АД Скопје, една од најпрепознатливите блу-чип компании на македонскиот пазар на капитал, и стекнете увид во нејзините идни перспективи.

Од Македонска берза најавуваат дека учесниците ќе имаат ексклузивна можност на 25-тата годишна конференција на Македонската берза да стекнете вредни увиди во развојот, моменталната позиција и идните перспективи на една од најликвидните компании на пазарот, како и пошироките перспективи за македонскиот пазар на капитал.