Трамп предупредува дека преговорите со Иран се последна шанса за завршување на војната, цените на нафтата растат

Претседателот Доналд Трамп предупреди дека последната рунда разговори со Иран е „последна шанса“ за завршување на петмесечниот конфликт.

Трамп им рече на новинарите во Овалната соба доцна во понеделникот дека преговорите „се водат токму сега“, на барање на Иран, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Катар и други.

Техеран ги негира преговорите

Сепак, Техеран продолжува да негира дека се во тек какви било директни разговори со САД – или дека има какви било планови за нивно одржување во иднина.

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан изјави во вторникот дека Техеран ќе продолжи да ги брани своите граници, но инсистираше дека не бара проширување на конфликтот, според извештаите на државните медиуми.

„Ова е последна шанса за нив да потпишат добар документ“, рече Трамп.

Во објава на Truth Social претходно во понеделникот, Трамп ги опиша лидерите на Иран како „неверојатно дволични“ и ги обвини дека лажат за тековните мировни преговори, „без разлика дали Иран сака да го признае тоа или не“.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, повторно ја критикуваше идејата за директни преговори со САД.

Багаи на прес-конференција во понеделник изјави дека нема непосреден план за разговори со САД, повторувајќи дека Техеран во моментов води разговори само со Оман во врска со Ормутскиот теснец.

Ова дојде откако претседателот одлучи да ги откаже „масовните напади“ врз Иран за да овозможи разговори за кои рече дека ќе започнат во понеделник.

Одлуката го подигна расположението на пазарот, а цените на нафтата паднаа како одговор.

Цените на нафтата растат

Цените на нафтата малку се опоравија рано во вторник, бидејќи трговците станаа помалку уверени дека е на повидок дипломатско решение на конфликтот, кој ги потресе енергетските пазари.

Фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас се зголемија за 1,29% на 81,38 долари за барел од 1:35 часот по источно време. Суровата нафта Брент, меѓународната референтна цена, се зголеми за 1,73% на 85,23 долари за барел.

Централната команда на САД соопшти во понеделник дека пренасочила 44 комерцијални бродови како дел од тековната блокада на Ормутскиот теснец, при што два биле онеспособени и два биле качени на брод.

Во меѓувреме, ирачкиот медиум „Наја“ доцна во понеделник објави за експлозија во Кувајт во текот на ноќта што можела да се чуе во покраината Басра.