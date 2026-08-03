Овие 5 работи се спас за варењето: Го решаваат запекот еднаш засекогаш

Елиминирајте го запекот со 5 едноставни совети за подобрување на варењето.

Опстипација, односно, кажано народски – запек, е чест дигестивен проблем што подразбира дека цревата се празнат ретко, т.е. помалку од три пати неделно, а тоа обично е придружено со тврда, сува столица и напрегање.

Повремениот запек е проблем со кој се соочуваат многу луѓе, дури и луѓе кои се хранат претежно здраво. Колку брзо ќе работат цревата може да биде под влијание на голем број фактори покрај исхраната, вклучувајќи колку се движиме, стрес, внес на течности, дали патуваме…

Сето ова, а на прво место промените во исхраната, може да ја забават работата на цревата и да доведат до непријатни симптоми како што се надуеност, тежина и болки во стомакот.

Сепак, експертите истакнуваат дека варењето може да се подобри во многу случаи со едноставни промени во начинот на живот. Иако секогаш е примамливо да се бараат брзи решенија против запек, тоа не е корисно на долг рок и најважно е доследноста, а доволно е да се воведат неколку мали навики во секојдневниот живот за цревата да работат нормално.

Започнете го денот со чаша вода

Соодветната хидратација е еден од најважните услови за нормално функционирање на дигестивниот систем, бидејќи кога на телото му недостасуваат течности, столицата станува сè потврда и потешка за поминување низ цревата.

Гастроентеролозите често советуваат да го започнете денот со чаша вода на празен стомак и да се осигурате дека не е ледено ладна за да не ги шокирате цревата. Оваа едноставна навика може да ја зголеми нивната подвижност, особено ако се комбинира со појадок богат со растителни влакна.

Секако, важно е не само наутро, туку и во текот на денот да се обидувате да внесувате доволно течности, а секогаш кога имате дилема што да пиете, водата треба да биде првиот избор.

Внесувајте повеќе влакна преку вашата исхрана

Влакната се природен сојузник на доброто варење бидејќи го зголемуваат волуменот на столицата и го олеснуваат нејзиното движење низ дигестивниот тракт. На возрасните генерално им се препорачува помеѓу 20 и 35 грама влакна дневно, а добри извори на растителни влакна се:

-овесна каша,

-киви,

-круши,

-јаболка,

-сливи,

-мешунки,

-цели зрна.

Ако ги сакате бананите, уште едно богатство од влакна, изберете целосно зрело овошје со темни пеги на кората, бидејќи телото ги вари полесно од зелените, т.е. недозреаните банани.

Грижете се за цревната микрофлора

Цревната флора е името за сложената заедница на микроорганизми што живеат во нашите црева, а пробиотиците ја одржуваат богата и во рамнотежа. Еден од најпознатите природни извори на пробиотици е јогуртот.

Познато е дека покрај бактериите од кои се плашиме, постојат и таканаречените добри бактерии, а милијарди од нив живеат во цревата и играат важна улога во процесот на варење. Доколку нивната рамнотежа е нарушена, може да се појават разни тегоби, вклучувајќи и запек, па затоа еден од најважните фактори за редовно тестирање е одржувањето на здрава цревна микрофлора.

Храната богата со пробиотици, како што се јогуртот, кефирот и ферментираните производи, може да придонесе за нејзино зачувување, а пробиотските додатоци се исто така корисни. Покрај тоа, тие се речиси неопходни за време или по антибиотската терапија, но препорачливо е да се користат според совет од лекар или фармацевт.

Не ја игнорирајте потребата од одење во тоалет

По оброкот, природно се активира рефлекс кој ја стимулира работата на дебелото црево, па затоа експертите препорачуваат потоа да одвоите неколку минути и да се обидете да одите во тоалет, дури и ако нагонот не е особено силен.

Со текот на времето, телото може да усвои одреден ритам, па затоа празнењето на цревата може да биде поредовно. Исто така, ќе ви биде од корист да го јадете секој оброк барем приближно во исто време секој ден, бидејќи рутината има позитивен ефект врз варењето на храната.

Вклучете ленено семе во менито

Ленено семе се смета за еден од природните сојузници на доброто варење бидејќи е исклучително богато со влакна и растителни соединенија кои можат да помогнат столицата да биде помека и полесно да помине низ цревата.

Најчесто се препорачува да се потопи една лажица семе во вода неколку часа за да се создаде желатинозен слој, а ленено семе обично се јаде со јогурт, овесна каша или смути. Најдобар избор е мелено ленено семе, а ако имате само цело зрно, се препорачува да го сомелете.

Ако го јадете суво, важно е добро да ги џвакате семките, за да се скрши мембраната на семето, и да пиете доволно вода во текот на денот.