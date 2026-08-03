КОЛАПС НА ЕВЗОНИ: Километарски редици на најважниот грчки граничен премин, возачите бесни

Граничниот премин Евзони, како клучна точка за влез во Грција од правец на Македонија, забележа висока фреквенција на сообраќај и часови чекање на 3 август.

Денес (понеделник, 3 август) е критичен на Евзони во однос на гужвите за време на враќањето на туристите од Грција во Македонија од доцните утрински до вечерните часови.

Главни причини за сообраќајни метежи на преминот Евзони

Масовен трансфер на туристи: Почетокот на август претставува самиот врв на летната сезона кога илјадници автомобили со туристи од Македонја, Србија и регионот заминуваат на одмор или се враќаат дома во исто време.

Новиот EES систем: Подетална постапка за проверка на патниците на надворешните граници на ЕУ значително го зголемува времето поминато по возило на контролните пунктови.

Екстремно топлотен бран: Топлотните бранови со температури над 40 степени ја забавуваат работата на службениците и предизвикуваат топлотен стрес кај возачите, што доведува до замор и застој.

Празници и продолжени викенди: Празниците кај нас создаваат масовни локални миграции кон грчкиот брег.

Запирања и штрајкови: Повремените штрајкови на грчките цариници ја забавуваат работата и го намалуваат пропустот за возила на само неколку автомобили на секои десет минути.

Работи на патишта: Работите на обиколницата околу Солун (проект „Надвозник“) создаваат сообраќајни тесни грла што го забавуваат вкупниот проток.

Концентрација на пристигнувања: Повеќето возачи пристигнуваат на границата во идентични интервали (наутро од 7 до 14 часот на влезот или од 14 до 22 часот на излезот).

За да се избегне чекање од неколку часа, се препорачува да се користат алтернативни премини како што се Дојран или Меџитлија.