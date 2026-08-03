Цените на нафтата паѓаат по одлуката на Трамп да го одложи нападот врз Иран

Цените на нафтата паднаа на азискиот пазар, бидејќи инвеститорите ги намалија премиите за геополитички ризик откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека го откажал планираниот напад врз Иран.

Фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас (WTI) за испорака во септември паднаа за речиси шест проценти на 79,66 долари за барел. Фјучерсите за сурова нафта од Брент за испорака во октомври изгубија 5,16 проценти и паднаа на 83,39 долари за барел.

Трамп изјави дека го откажал планираниот напад врз Иран откако добил барање од Техеран и други земји на Блискиот Исток.

„Иран и другите земји на Блискиот Исток штотуку нè замолија да го одложиме секој напад, со оглед на тоа што рамката на договорот е договорена“, напиша Трамп на Truth Social.

Тој додаде дека предложениот договор би подразбирал „итно, целосно и апсолутно отворање на Ормутскиот теснец и крај на иранската нуклеарна закана“.

Се вели дека се разгледува уште една рунда напади врз Иран, во услови на намалување на изгледите за дипломатско решение на конфликтот, кој започна на 28 февруари.

Техеран реагираше претпазливо на објавата на Трамп.

„Иако неодамнешните изјави на непријателот се дел од психолошка и когнитивна воена кампања, ние ја сметаме секоја закана за реална и ја сфаќаме сериозно“, изјави Сејед Маџид Ибн Ал-Реза, вршител на должноста министер за одбрана на Иран, цитиран од државните медиуми во објава на мрежата X.

Иранската новинска агенција Фарс Интернешнл, поврзана со Корпусот на Исламската револуционерна гарда, го отфрли предлогот на Трамп, велејќи во објава на Телеграм дека неговите барања всушност се „список на желби“.