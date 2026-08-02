Македонија го слави 2 Август – Денот на Републиката

Денеска е голем државен празник на Република Македонија. Се прославува на 2 август, кој е исто така и голем верски празник — Илинден, во чест на пророкот Св. Илија — според јулијанскиот календар.

Денот на Републиката се прославува во знак на сеќавање на два големи настани кои се случиле на овој датум, и со кои се удрени темелите на македонската државност:

-Илинденското востание од 1903 година кое било организирано од Внатрешната македонска револуционерна организација против Отоманското Царство, и во текот на кое била прогласена република, и

-Првото заседание на АСНОМ од 1944 година, во текот на Втората светска војна, на коe се поставени основите на денешна Република Македонија.

Македонците традиционално го прославувале овој ден бидејќи е голем верски празник што влече корени уште од паганските словенски времиња, кога врховниот словенски бог Перун бил заменет со христијанската верзија Св. Илија.

Прогласен е за државен празник уште на Првото заседание на АСНОМ во 1944 г.

Големи народни собири се одржуваат во сите манастири, а се организира и коњанички марш од Скопје до Крушево каде што главнината од востаничките водачи ја прогласиле Крушевската Република во 1903 година. Главната прослава се одржува на Мечкин Камен, каде што имало една херојска борба со отоманските војски во која загинал Питу Гули во август 1903 година.