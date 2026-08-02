Една причина објаснува зошто „Google Maps“ не е подеднакво прецизен насекаде

„Google Maps“ е една од најкористените апликации за навигација во светот, но нејзината прецизност не е иста на сите локации.

Додека во големите градови без поголеми проблеми ги пронаоѓа адресите и ги нуди најдобрите рути, во руралните средини почесто се појавуваат грешки поради недостиг од податоци, послаб мобилен сигнал и посложени услови за функционирање на GPS-системот.

Проблемот не е во тоа што „Google“ не се обидува да ги мапира и помалите населени места. Разликата е во количината на информации со кои располага апликацијата.

Градовите секојдневно создаваат огромна количина податоци преку улици, објекти, компании, адреси и активности на корисниците. Во селските и оддалечените подрачја, пак, често има помалку означени патишта, помалку препознатливи локации и помалку промени што „Google“ може да ги регистрира.

Помалку податоци значи повеќе грешки

„Google Maps“ комбинира голем број извори на информации, меѓу кои сателитски снимки, податоци од локалните институции, фотографии, видеосодржини и информации што ги испраќаат самите корисници.

Кога таквите податоци се ограничени, алгоритмот има потешка задача. Затоа може да се појават грешки како погрешно поставен маркер за адреса, рута што води по понепрактичен пат или локација што завршува на погрешната страна од долг приод до куќа.

Во градовите ваквите грешки најчесто не претставуваат голем проблем бидејќи има многу дополнителни ориентири. Но, во руралните средини разлика од само неколку десетици метри може да значи сосема погрешен влез или пат по кој не може да се помине.

Сигналот и природата дополнително ја отежнуваат навигацијата

Освен податоците, предизвик претставува и инфраструктурата. Во руралните подрачја почесто има слаб мобилен сигнал или нестабилна интернет-врска, што може да го забави вчитувањето на мапите и да го отежне ажурирањето на рутата во реално време.

Ниту „GPS“-сигналот не е секогаш подеднакво сигурен. Шумите, ридовите и долините можат да го попречат сигналот и да доведат до ситуации во кои апликацијата погрешно ќе ја процени моменталната локација на корисникот.

Дополнителен проблем се и застарените информации. „Google Maps“ многу почесто ги ажурира податоците за градовите, додека во оддалечените подрачја промените може да се појават со значително задоцнување. Поради тоа, на снимките од „Street View“ понекогаш сè уште можат да се видат објекти што веќе не постојат или изгледаат сосема поинаку.

И покрај тоа, „Google Maps“ и натаму обезбедува доволно прецизна навигација и во руралните средини. Сепак, треба да се има предвид дека апликацијата таму нема на располагање иста количина информации и инфраструктура како во големите градови.