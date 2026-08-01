Македонија пред исклучително топол период: Првата недела од август носи тропски ноќи

Под влијание на топла воздушна маса од југ во деновите од продолжениот викенд и до крајот на следната седмица времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност велат од УХМР.

Дневната температура насекаде ќе биде над 32°C, а во некои места ќе надмине 40°C. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови.

Топлиот бран ќе трае во текот на целата прва декада од август.

Граѓаните на Македонија очекуваат продолжување на долгорочниот топлотен бран, кој ќе го достигне својот врв на почетокот на следната недела, кога се очекуваат температури до 40 степени во поголемиот дел од земјата.

Во време на жештини и високи температури на воздухот, главната препорака е да се избегнува престој на отворено колку што е можно повеќе (од 11 до 17 часот), доколку е можно. Важно е облеката да биде лесна и проветрена и да носите покривка за глава (капа, капа) и треба да се консумира многу вода во текот на денот.