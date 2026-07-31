„Големата тројка“ со профит од 93 милиони евра

Комерцијална, НЛБ и Стопанска банка Скопје ја завршија првата половина од 2026 година со збирна нето-добивка од 5,73 милијарди денари (приближно 93,1 милиони евра). Бројката е импресивна, но кога ќе се погледне под површината, јасно се гледа дека пазарот влегува во нова фаза на стабилизација и зголемени притисоци врз маржите.

Додека НЛБ Банка успеа да плива спроти струјата и да прикаже раст, Комерцијална и Стопанска банка забележаа пад на профитабилноста во однос на истиот период лани, соочени со променетиот курс на монетарната политика и исцрпувањето на еднократните вонредни приходи.

Комерцијална банка: Пад на нето-профитот, но бизнис-планот е надминат

Лидерската позиција на пазарот по однос на заработката ја задржува Комерцијална банка, која инкасираше нето-добивка од 2.798,2 милиони денари (околу 45,5 милиони евра). Иако овој резултат е за 5,5% понизок во споредба со првото полугодие од минатата година, менаџментот има причини за задоволство. Банката успеа да го надмине сопствениот деловен план за бруто-добивка за високи 10,9%.

НЛБ Банка: Единствен победник во трката за раст

НЛБ Банка Скопје се издвојува како единствена од големата тројка која во првите шест месеци запиша позитивен тренд. Со нето-добивка од 1.722 милиони денари (приближно 28 милиони евра), банката оствари раст од 7% на годишно ниво.

Успехот на НЛБ се должи на офанзивниот пристап на кредитниот пазар. Наместо да се потпре само на сигурноста на државните записи, банката ја зголеми кредитната активност кај населението и стопанството. Како резултат на тоа, нето-приходите од камати пораснаа за 1,6%, но вистинското изненадување се приходите од провизии и надоместоци, кои скокнаа за дури 10%. Ова покажува дека НЛБ успешно ја дигитализира и монетизира својата база на клиенти.

Стопанска банка Скопје: Притисокот од падот на каматите највидлив

Најсериозната корекција на резултатот се случи кај Стопанска банка Скопје, која првото полугодие го заокружи со нето-добивка од 1.208 милиони денари (околу 19,6 милиони евра). Ова претставува остар пад од во споредба со првите шест месеци од минатата година.

Овој резултат не е изненадување за упатените во банкарските движења. Стопанска банка во претходните периоди имаше високи вонредни приходи од наплата на претходно отпишани побарувања, кои годинава изостанаа. Дополнително, како банка со традиционално силно портфолио во долгорочни кредити, Стопанска прва го почувствува ефектот од глобалното попуштање на каматните стапки. Сепак, со капитална база која останува меѓу најстабилните во регионот, банката свесно жртвува дел од профитабилноста за сметка на одржување на квалитетот на сопствената актива.

Што нè очекува до крајот на годината?

Резултатите од првото полугодие се јасен сигнал дека ерата на лесни банкарски профити генерирани од високите камати на централните банки завршува. До крајот на 2026 година, битката меѓу големите банки ќе се префрли на теренот на оперативната ефикасност и контролата на трошоците.

Клиентите можат да очекуваат поагресивни маркетинг кампањи за станбени и потрошувачки кредити, бидејќи банките ќе мора да го зголемат волуменот на работа за да го компензираат падот на каматните маржи. За акционерите, пак, ова е знак дека приносите се стабилизираат на едно пореално, но сè уште многу комфорно ниво.