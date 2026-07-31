IQOS отвора ново поглавје во Охрид со простор посветен на информиран избор и лично корисничко искуство

Охрид доби нова дестинација за возрасните пушачи кои сакаат да се информираат на јасен, непосреден и професионален начин. На улица „Климент Охридски“ број 54 е отворена нова специјализирана IQOS продавница, уредена како современ простор во кој корисничкото искуство е во фокусот – преку личен пристап, стручна поддршка и можност за практично запознавање со уредите за загревање тутун без негово согорување.



Новиот простор е замислен како место каде информацијата, советувањето и искуството се спојуваат во едноставен и внимателно осмислен процес. Посетителите можат одблиску да се запознаат со начинот на функционирање на уредите, да добијат практични насоки за нивно користење и одржување, како и подобро да разберат зошто загревањето на тутунот, наместо негово согорување, е основата на оваа технологија.



Продавницата работи од понеделник до сабота, од 10:00 до 22:00 часот, а во недела и на државни празници од 10:00 до 20:00 часот. IQOS не е без ризик и создава никотин кој предизвикува зависност, но претставува подобар избор за возрасните пушачи кои инаку би продолжиле да пушат. Дополнителни информации за достапните уреди и услуги може да се најдат на следниот линк.