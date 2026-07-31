Инфлацијата во Еврозоната се искачи на 2,9 проценти во јули

Годишната стапка на инфлација во Еврозоната, според прелиминарната проценка на Евростат, изнесуваше 2,9 проценти во јули, што е мало забрзување во споредба со 2,8 проценти забележани во јуни. На месечна основа, растот на потрошувачките цени изнесуваше 0,2 проценти.

Според проценките, базичната инфлација, која ги исклучува цените на енергијата и непреработената храна, треба да остане непроменета во споредба со претходниот месец, додека на годишно ниво би изнесувала 2,2 проценти.

Евростат наведува дека најголем придонес кон вкупната инфлација ќе има зголемувањето на цените на енергијата, за кои се очекува да бидат за 10 проценти повисоки од пред една година.

Следат услугите со раст од 3,3 проценти, потоа храната, алкохолот и тутунот со 1,2 проценти, додека цените на индустриските производи без енергија треба да се зголемат за 0,9 проценти.

Највисока годишна стапка на инфлација во јули забележа Литванија со 5,6 проценти, по што следуваат Бугарија со 4,1 процент и Кипар со 4,0 проценти. Естонија има најниска инфлација во јули, која е на целта од два проценти, по што следува Малта со 2,1 процент. Инфлацијата во Финска сега е 2,6 проценти, иако земјата влезе во тековната година со инфлација под два проценти.

Годишната стапка на хармонизираниот индекс на потрошувачки цени (HICP) во еврозоната, кој се користи за мерење на инфлацијата во земјите од монетарната унија, се забрза на 3,2 проценти во јули, надминувајќи ги очекувањата на аналитичарите од 2,9 проценти и јунската стапка од 2,8 проценти.

Европската централна банка (ЕЦБ) ги задржа клучните каматни стапки непроменети минатата недела, откако ги зголеми за прв пат по речиси три години во јуни.

Каматата на депозитите остана на 2,25 проценти, главната стапка за рефинансирање на 2,40 проценти, додека каматната стапка на маргиналните кредитни линии беше задржана на 2,65 проценти.