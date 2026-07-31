Со програма за економско зајакнување на жените Diamond Mall ќе го одбележи својот трет роденден

Со нова платформа за економско зајакнување на жените, Diamond Mall годинава го одбележува својот трет роденден, продолжувајќи ја традицијата роденденската прослава да биде повод за иницијативи што создаваат трајна вредност за заедницата. Во рамки на платформата „Diamond Mall – Центар за економско зајакнување на жените“ ќе се реализира првата програма за едукација и менторство, наменета пред сè за жени од ранливите категории, со цел да им помогне да ги стекнат потребните знаења, вештини и да им даде поддршка за започнување или развој на сопствен бизнис.

Програмата ќе им овозможи на избраните учеснички да посетуваат практични обуки и менторски сесии што ќе ги реализираат партнерите и менторите на Diamond Mall, со цел да стекнат знаења и вештини што ќе им помогнат полесно да започнат или да го развијат сопствениот бизнис. Истовремено, програмата има за цел да ја поттикне економската независност на жените и да им обезбеди поддршка во развојот на нивните претприемачки идеи.

Повикот за пријавување ќе биде отворен од 1 август до 1 септември 2026 година. Во овој период, сите заинтересирани кандидатки ќе можат да ја пополнат апликацијата на веб страната Формулар за пријавување — Diamond Hub или истата да ја подигнат на инфо пултот во Diamond Mall, во која ќе ја претстават својата лична приказна, мотивацијата, визијата и идејата што сакаат да ја развиваат. По завршувањето на рокот за пријавување, стручна комисија ќе ги разгледа сите пристигнати апликации и ќе ги избере учесничките чии концепти се најинспиративни и најмногу одговараат на целите на програмата. Формуларот за пријавување, како и сите информации за проектот и условите за учество, ќе бидат достапни од 1 август, со почетокот на повикот за пријавување.

Избраните учеснички ќе бидат вклучени во програмата што ќе се реализира од 2 септември до 16 октомври, а ќе опфати практични обуки, предавања, менторски сесии и активности за јакнење на претприемачките и професионалните капацитети. Програмата ќе ја реализираат партнерите и менторите на Diamond Mall, кои преку своето знаење и искуство ќе им помогнат на учесничките полесно да ги развиваат своите идеи и да ги унапредат своите бизнис-потфати.

Целокупната иницијатива ќе кулминира на 21 октомври, кога Diamond Mall ќе го одбележи својот трет роденден. Во рамки на свечената прослава ќе бидат доделени сертификати на учесничките кои успешно ја завршиле програмата, а ќе бидат претставени и нивните впечатливи приказни и резултатите од проектот. Посетителите ќе имаат можност да уживаат и во богата музичка и забавна програма во живо.

Како продолжение на оваа иницијатива, во декември ќе се одржи и Експо на производи и услуги, каде што учесничките за првпат ќе можат пред јавноста да ги претстават и да ги понудат своите производи и услуги, како практичен резултат од знаењата и поддршката што ги стекнале во текот на програмата.

Со новата платформа „Diamond Mall – Центар за економско зајакнување на жените“, овој познат шопинг центар продолжува да вложува во иницијативи што носат додадена вредност и имаат долгорочно позитивно влијание врз заедницата.