Илјадници мигранти неконтролирано влегоа во Шпанија

Шпанија распореди воени засилувања во својата северноафриканска енклава Сеута во четврток, откако илјадници мигранти преминаа од Мароко по море и копно во голем бран што ги преплави локалните власти.

Шпанската државна телевизија TVE објави дека 2.000 до 3.000 луѓе влегле во Сеута тој ден, иако Ројтерс не можеше независно да ја потврди таа бројка.

Хаос и жртви

Видео снимките покажаа стотици како пливаат или лебдат на внатрешни гуми од мароканската страна, додека други го пробија граничниот премин и влегоа во градот. Некои мигранти извикуваа „Да живее Шпанија“ додека влегуваа. Во блискиот марокански град Фнидек, властите подоцна употребија водени топови во обид да ги спречат понатамошните преминувања.

Приливот следеше по една недела во која околу 1.500 мигранти веќе пристигнаа во енклавата, според претседателот на Сеута, Хуан Хесус Вивас, кој опиша „апсолутна хуманитарна и социјална криза“. Прифатните центри, особено оние за малолетници без придружба, наводно работеле далеку над нивниот капацитет. Во четврток, во Сеута беа пронајдени девет тела, што е дополнителен број од околу 60 смртни случаи на мигранти во последните неколку месеци при обид да ја преминат границата. Судири беа пријавени и на границата на друга шпанска северноафриканска енклава, Мелиља.

Мадрид испрати 200 специјализирани полицајци и 60 војници од копното. Премиерот Педро Санчез и министерот за внатрешни работи Фернандо Гранде-Марласка требаше да ја посетат Сеута во петок. Министерството за внатрешни работи соопшти дека е во координација со Мароко, дека спречило илјадници нелегални влезови во последните денови и вети дека ќе ги депортира оние што влегле нелегално. Владата го припиша зголемувањето делумно на „експлоатацијата од страна на мафиите и криминалните организации“ на неодамнешната одлука на Врховниот суд на Шпанија со која се ограничува враќањето на мигрантите пресретнати на море.

Социјалистичката влада на Шпанија зазеде релативно промигрантски став и неодамна започна програма за доделување легален статус на стотици илјади недокументирани мигранти (првично проценети на околу 500.000, а подоцна беше објавено дека е многу поголем). Десничарските критичари брзо ги поврзаа настаните во Сеута со оваа политика, тврдејќи дека таа создала фактор на привлекување.

Остри реакции на EPP

Европската народна партија (EPP), најголемата група во Европскиот парламент и европското политичко семејство на шпанската опозициска Народна партија (PP), остро ја критикуваше ситуацијата. Претседателот на EPP, Манфред Вебер, ги опиша сликите од шпанската граница како „разорни“ и рече дека тие се „директна последица од ефектот на привлекување предизвикан од масовната регулација, влошена од инструментализацијата на нелегалната миграција“. Групата на EPP повика на итни мерки за обезбедување на надворешните граници, целосно спроведување на Пактот за миграција на ЕУ и Регулативата за враќање и рече дека ќе бараат одговори од шпанската влада и Европската комисија на следната пленарна седница на Европскиот парламент. Таа ја повика Комисијата да го повика Санчез на одговорност за неуспехот да ја заштити надворешната граница и да обезбеди враќање на оние без право на престој.

Лидерот на шпанската Народна партија, Алберто Нуњез Фејо, ја нарече ситуацијата во Сеута „очајна“ и „криза на националната безбедност“, обвинувајќи ја владата дека гледа на другата страна.

Групата на Европските конзервативци и реформисти (ECR) издаде детално соопштение во кое ја дефинира кризата како предвидлив исход од години слабо одвраќање и мешани сигнали:

„Обновената миграциска криза во Сеута уште еднаш ги покажува последиците од миграциските политики што испраќаат погрешни сигнали. Според мислењето на групата ECR, сегашната ситуација е предвидлив резултат од години политички избори што го ослабнаа одвраќањето, ја поттикнаа нелегалната миграција и ја поткопаа довербата во способноста на Европа да ги заштити своите надворешни граници.“

Копретседателот на групата ECR, Никола Прокачини, изјави: „Она што го гледаме во Сеута е директна последица на години слабост, мешани пораки и политичко негирање. Кога владата масовно го регулира нелегалниот престој, не треба да биде изненадена кога многу повеќе луѓе ќе заклучат дека нелегалното доаѓање во Европа на крајот ќе биде наградено. Европа мора да ја врати контролата врз своите надворешни граници. Фронтекс мора значително да се зајакне со ресурсите, персоналот и капацитетите потребни за поддршка на земјите-членки на првата линија. Оние кои нелегално влегуваат во Европската Унија и немаат право на престој, мора да се вратат без одложување.“

Копретседателот Патрик Јаки додаде: „Политиката на Педро Санчез за масовна регулација испрати токму погрешна порака до мигрантите и шверцерите: влезете нелегално, останете доволно долго и политичките одлуки на крајот можат да го легализираат вашето присуство. Нелегалниот влез никогаш не смее да стане кратенка до легален престој, постојан статус или државјанство. Одлуките донесени од земја-членка имаат последици.“