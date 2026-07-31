Гувернерот на Шведската централна банка, Ерик Тедеен: Независноста на централните банки е предуслов за одржување ниска и стабилна инфлација

„Една од темите за која во последно време сѐ почесто се зборува е независноста на централната банка, што е можеби најважниот предуслов за одржување на довербата и стабилноста во монетарната политика. Причината поради која спроведувањето на монетарната политика им е доверено на независните централни банки е тоа што институциите коишто носат самостојни одлуки полесно обезбедуваат ниска и стабилна инфлација на долг рок.“ Ова го истакнува гувернерот на Шведската централна банка (Риксбанка) Ерик Тедеен во интервјуто дадено за публикацијата на Народната банка „80 години централно банкарство: Светски перспективи, регионална соработка и идни предизвици“ (80 Years of Central Banking: Global Perspectives, Regional Cooperation and Future Challenges).

Осврнувајќи се на независноста на централните банки, Тедеен нагласува дека во Шведска постои силна правна и политичка поддршка за Риксбанката за таа да може да носи независни одлуки во областа на монетарната политика, во рамките утврдени од политичкиот систем. Притоа, тој истакнува дека од суштинско значење е оваа рамка да се зачува, укажувајќи дека проширувањето на мандатот на централните банки може да ја наруши довербата кај јавноста и демократската легитимност на нивната независност.

„Довербата и поддршката за независноста не треба да се земаат здраво за готово. Тие мора постојано да се заслужуваат преку доследно исполнување на мандатот и транспарентно, одговорно и решително извршување на доверените задачи“, посочува Тедеен.

По повод одбележувањето на 80-годишнината од основањето на Народната банка, гувернерот Тедеен упатува честитки за значајниот јубилеј. Во интервјуто тој оценува дека изминатите петнаесет години, обележани со низа кризи, уште еднаш ја потврдиле важната улога на централните банки во обезбедувањето ценовна, макроекономска и финансиска стабилност, коишто се нивните основни цели.

Интервјуто со гувернерот Ерик Тедеен е дел од публикацијата „80 години централно банкарство: Светски перспективи, регионална соработка и идни предизвици“, подготвена по повод јубилејот – 80 години централно банкарство во нашата земја. Публикацијата претставува дел од поширок комуникациски проект што опфаќа серијал тематски интервјуа со актуелни и поранешни гувернери на централни банки, високи претставници на меѓународни финансиски институции и претставници на меѓународни централнобанкарски организации.

Целото интервју е достапно на следнава врска: https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-intervju-so-erik-tedeen-guverner-na-svedskata-centralna-banka-riksbank.nspx